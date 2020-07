“Ho un obiettivo: rassembler”. Christian Estrosi rieletto Sindaco di Nizza (Foto e Video)

Con 56 voti, tutti quelli del suo gruppo, Christian Estrosi è stato eletto per la terza volta primo cittadino di Nizza (a ben contare sarebbe la quarta considerato che nel suo secondo mandato si dimise per un breve periodo per assumere la Presidenza della Regione PACA).

Un’elezione scontata alla quale va aggiunta l’ astensione dei 6 consiglieri del gruppo ecologista , mentre la destra estrema del Rassemblement National ha dirottato i propri 7 voti su Philippe Vardon.

Erano da poco passate le dieci di ieri quando Christian Estrosi, dopo aver indossato le insegne di Sindaco e aver dato un bacio ed un buffetto beneaugurante al suo ormai ex capo di gabinetto (e, in quel momento, non ancora vice sindaco) Anthony Borré, ha preso la parola per il suo intervento d’investitura.

Un intervento puntuale, forse addirittura puntiglioso, nel quale ha ricordato gli impegni rispettati, le prossime scommesse, i futuri onori che giungeranno, il prossimo anni, dal probabile inserimento della città fra i patrimoni universali dell’Unesco.

Poi i due obiettivi che caratterizzeranno questo terzo mandato: due impegni forti che giungono in un momento di enorme difficoltà dovuto alla crisi economica scatenatasi dopo la pandemia.

La prima sfida è quella che deriva dalla lotta al riscaldamento globale e alle problematiche connesse con la salute.

Un impegno che si tradurrà in più verde, più spazi, più ambiente, senza peraltro posizioni precostituite, atteggiamenti talebani che contrasterebbero con gli atteggiamenti del “personaggio” che sono quelli di “rassembler”, di riunire e non certo di dividere.

Così la Promenade du Paillon verrà prolungata e si cercherà, mediante una lotta al carbone, all’inquinamento e a quanto mette a rischio l’ambiente, di assicurare 2/3 gradi di temperatura in meno.

“Bene, creeremo 70 ettari di parchi, giardini, passeggiate aggiuntive, campi da gioco per le nostre scuole. Temperatura inferiore di 2-3 gradi durante i caldi mesi estivi nel centro della città, questo è un obiettivo che gli scienziati considerano alla nostra portata”.

Così come, nel 2020, entrerà in funzione la stazione ferroviaria di Nizza – Aeroporto che sarà un vero polo multifunzionale che assicurerà gli scambi tra aereo, trasporti di terra, trasporti ferroviari e piste ciclabili.

Altro novità la creazione i un unico assessorato che assocerà salute, ecologia e benessere in un'unica delegazione.

“Creeremo l'agenzia metropolitana per la gestione della salute, dell'ambiente e dei rischi. Apriremo quattro case di cura per tutti nei quartieri , la prima alla fine del 2020. Ci occuperemo anche del benessere degli animali”.

La seconda sfida sarà quella di mantenere l'equilibrio del settore economico ed occupazionale cittadino.

“Nel 2008, ho constatato che l'eccesso di turismo e la monoattività economica non garantivano più il lavoro dei nostri figli. Da allora non mi sono più fermato, grazie in particolare all'Ecovallée, offrendo a Nice e alle nuove generazioni altri strumenti di sviluppo. Questo obiettivo è più rilevante che mai. Innanzitutto supportando le nostre attività, i commercianti, gli artigiani, aiutandoli a superare la crisi e ricominciare a sviluppare, creare posti di lavoro, crescere”.



Quindi Christian Estrosi ha ricordato come molti dei laboratori dell'Università si occupino di salute e tecnologie ambientali digitali: “con lo sviluppo dell'istruzione superiore vedremo fiorire una nuova economia, perfettamente adattata alle trasformazioni del mondo e integrata in un virtuoso processo ambientale. Per organizzare lo sviluppo di questa strategia, nei prossimi giorni istituirò le due agenzie chiave del nostro futuro: l'agenzia per l'attrattiva e l'occupazione, l'agenzia di pianificazione e urbanistica”.



Un interveto a tutto campo al termine del quale il Sindaco ha reso noti gli incarichi affidati ai vari adjoints ed ai Consiglieri comunali.

Questo il nuovo organigramma dell’amministrazione municipale di Nizza



Sindaco

Christian Estrosi, maire de Nice



Adjoints

Anthony Borré, 1er adjoint, délégué à la Sécurité, au Logement, à la Rénovation urbaine et à la Politique de la ville.

Anne Ramos-Mazzucco, 2e adjointe, déléguée aux Travaux, au Foncier et à l'Urbanisme.

Philippe Pradal, 3e adjoint, délégué aux Finances, aux Ressources humaines, à la Mobilité et aux Bâtiments communaux.

Agnès Rampal, 4e adjointe, déléguée à l'Euro-Méditerranée, aux Rapatriés et au CUM.

Richard Chemla, 5e adjoint, délégué à la Santé, à l'Ecologie et au Bien-être.

Françoise Monier, 6e adjointe, déléguée à l'Intergénérationnel et aux Seniors.

Pierre-Paul Leonelli, 7e adjoint, délégué à la Propreté, à la Collecte et aux Parcs et jardins.

Jennifer Salles-Barbosa, 8e adjointe, déléguée aux Solidarités et aux AnimaNices.

Graig Monetti, 9e adjoint, délégué à la Jeunesse, à la Cohésion sociale et à l'Insertion professionnelle.

Martine Ouaknine, 10e adjointe, déléguée aux Affaires juridiques, à l'Aide aux victimes et au Devoir de mémoire.

Gérard Baudoux, 11e adjoint, délégué au Projet Unesco, au Patrimoine, à l'Archéologie et au Mécénat culturel.

Catherine Moreau, 12e adjointe, déléguée à l'Agriculture urbaine et à l'Animation des quartiers.

Philippe Soussi, 13e adjoint, délégué à la Gestion des risques et à un Territoire.

Monique Bailet, 14e adjointe, déléguée à l'Etat civil et à un Territoire.

Jean-Luc Gagliolo, 15e adjoint, délégué à l'Education, à l'Identité, au Livre et à la Lutte contre l'Illettrisme.

Anne-Laure Rubi, 16e adjointe, déléguée à la Famille et la Petite enfance.

Robert Roux, 17e adjoint, délégué à la Culture.

Maty Diouf, 18e adjointe, déléguée à la Lutte contre les discriminations, au Droit des femmes et aux Actions humanitaires et à la solidarité internationale.

Jean-Marc Giaume, 19e adjoint, délégué aux Sports.

Christiane Amiel, 20e adjointe, déléguée aux Relations internationales et aux Jumelages.

Franck Martin, 21e adjoint, délégué aux Commerces, aux Marchés, à l'Artisanat et à un Territoire.

Magali Altounian, 22e adjointe, déléguée aux Institutions européennes, au Rayonnement de la ville et subdéléguée aux Finances.

Pascal Condomitti, 23e adjoint, délégué aux Professions libérales et à un Territoire.

Fatima Khaldi-Bououghroum, 24e adjointe, déléguée à la Médiation et à un Territoire.

Gaël Nofri, 25e adjoint, délégué à la Circulation et au Stationnement.

Isabelle Visentin, 26e adjointe, déléguée aux Cultes et à un Territoire.



Consiglieri Municipali





Dominique Estrosi-Sassone, parlementaire.

Marine Brenier, parlementaire.



Consiglieri Municipali delegati





Jacques Richier, conseiller municipal délégué à l'Economie, à l'Emploi, à l'Innovation et à l'Attractivité.

Xavier Latour, conseiller municipal délégué à l'Enseignement supérieur, à la Recherche et à la Formation continue.

Marie-Christine Fix, conseillère municipale déléguée au Monde combattant et au Lien Armée-Nation.

Jacques Dejeandile, conseiller municipal délégué au Handicap et à l'Accessibilité.

José Cobos, conseiller municipal délégué à l'Événementiel sportif.

Nadia Levi, conseillère municipale déléguée aux Commissions de sécurité.

Marc Concas, conseiller municipal en charge de l'Éthique, Président de la commission d'appels d'offres et subdélégué à Opéra.

Henry-Jean Servat, conseiller municipal délégué à la Protection animale et au Cinéma.

François Daure, conseiller municipal délégué aux Relations avec Monaco.



Consiglieri Municipali Subdelegati





Aurore Asso, conseillère municipale subdéléguée au Littoral, à la Mer et à l'Ecologie.

Hervé Cael, conseiller municipal subdélégué à la Maison de santé et aux Relations avec les établissements de santé.

Amélie Dogliani, conseillère municipale subdéléguée à la Police administrative.

Martine Martinon, conseillère municipale subdéléguée aux Sports.

Barbara Prot, conseillère municipale subdéléguée à la Prévention et à l'éducation et à la Santé.

Pascale Ferralis, conseillère municipale subdéléguée à l'Autonomie et à la Dépendance.

Pierre Barone, conseiller municipal subdélégué à la Vie associative et à l'Engagement citoyen.

Laurence Navalesi, conseillère municipale subdéléguée aux Relations transfrontalières, à l'Enseignement privé et aux Cultes.

Patrick Mottard, conseiller municipal subdélégué au Spectacle vivant et au Développement des nouveaux lieux publics culturels.

Aura Cophignon, conseillère municipale subdéléguée à l'Europe et au Conseil communal consultatif.

Gaëlle Frontoni, conseillère municipale subdéléguée aux Activités périscolaires et à la Restauration scolaire.

Bernard Chaix, conseiller municipal subdélégué à l'Agriculture urbaine.

Imen Jaidane, conseillère municipale subdéléguée à la Prévention de la fragilité des seniors.

Abdallah Khemis, conseiller municipal subdélégué à l'Euro-Méditerranée.

Pierre Fiori, conseiller municipal subdélégué aux Travaux et à la Citoyenneté à l'école.

Marie-Pierre Lazard, conseillère municipale subdéléguée au Conseil des droits et devoirs des familles.

- Karim Ben Ahmed, conseiller municipal subdélégué à la Rénovation urbaine et à l'Insertion professionnelle.

- Marie-Claire Lellouche, conseillère municipale subdéléguée à l'Accueil des nouveaux Niçois.