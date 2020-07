L'estate è una festa ad Antibes Juan-les-Pins! Musica, mostre, spettacoli di artisti di strada, attività sportive, mercati artigianali e molto altro ancora

L'estate è un periodo importante per la città di Antibes Juan-les-Pins perché i visitatori di tutto il mondo vengono a godere di un modo di vivere unico, fatto di eventi culturali di qualità, di un patrimonio notevole e di un ambiente preservato. La crisi sanitaria che abbiamo attraversato ha fermato l'attività turistica globale, penalizzando gravemente l'economia locale.

“Dall'inizio di questa pandemia senza precedenti - ha dichiarato il Sindaco Jean Leonetti - la città di Antibes Juan-les-Pins è stata solidale con tutti i professionisti del turismo della città che sosteniamo grazie a varie misure, in particolare economiche e finalizzate ad eventi diversi, al fine di compensare al meglio le cancellazioni di eventi importanti come Jazz à Juan o Square Nights. Quindi volevo sostenere la ripresa dell'attività e la ripresa economica creando il Festival estivo Pop Pop, in modo che Antibes Juan-les-Pins continui a offrire ai visitatori estivi una stagione festiva e culturale ".

Il Summer Pop'Arts di Antibes Juan-les-Pins riunirà tutti gli eventi e le numerose attività che si svolgeranno questa estate nelle strade di Juan-les-Pins e Antibes al fine di rafforzare il tessuto economico locale e offrire un volto festoso per tutti i visitatori. Vedere, ascoltare, uscire e muoversi saranno le parole d'ordine di un programma allettante ed eclettico, tra cui un'edizione speciale di Jammin'Juan nella piccola pineta, che va da luglio ad agosto per una stagione che professionisti, istituzioni e visitatori desiderano quest'anno più di ogni altra cosa al mondo.

Info su www.antibesjuanlespins.com