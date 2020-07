“Venite tranquillamente”, il Principato lancia l’iniziativa "Monaco Safe"

Presentazione del logo da parte di Laurence Garino, Chef de Service du Welcome Office et Responsable de la cellule Covid19 Entreprises ; Didier Gamerdinger, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé et Deborah Ouzemane de la Division de Sécurité Sanitaire et Alimentaire au sein de la Direction de l'Action Sanitaire.