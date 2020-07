La scelta ambientale dello Stars'n'Bars di Monaco premiato con l'Energy Globe National Award

Il ristorante Stars'n'Bars a Monaco ha vinto il premio ENERGY GLOBE NATIONAL AWARD per la sua campagna sui social media nel 2019 per ridurre l'inquinamento oceanico creato da mozziconi di sigarette scartati.



Secondo Kate Powers, co-fondatrice di STARS'N'BARS, "miliardi di mozziconi di sigarette vengono lanciati senza pensare a terra o gettati in griglie di fognature e finiscono in mare ogni anno.



Una sigaretta contiene più di 4000 inquinanti (metalli pesanti, nicotina, residui di pesticidi ...), una volta in mare ci vogliono 15 anni per decomporsi. Un mozzicone di sigaretta può inquinare fino a 500 litri di acqua."

Gli Energy Globe Awards mirano a sensibilizzare la nostra società alla necessità di cambiamenti ecologici, premiando i migliori progetti di sviluppo sostenibile. Oltre 182 paesi partecipano e oltre 2.000 progetti vengono presentati ogni anno su temi quali la conservazione delle risorse, l'uso di fonti energetiche rinnovabili o prive di emissioni. Lo Stars'n'Bars è stato nominato per Monaco.



Il premio è stato creato oltre 20 anni fa dalla Energy Globe Foundation, i cui partner includono l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ODNI) e gli uffici internazionali della Camera di commercio austriaca.