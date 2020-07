Formula 1. Qualifiche bagnate, qualifiche sfortunate per Leclerc: in Stiria il monegasco partirà undicesimo

Piove sul bagnato in casa Ferrari. E mai paragone fu più azzeccato, in una giornata in cui in Stiria è la pioggia a farla da padrona, con il programma di giornata stravolto e le qualifiche messe a rischio dal violento acquazzone che si è abbattuto (prevedibilmente visto il meteo) sul circuito di Spielberg.

Con 40 minuti di ritardo le qualifiche prendono il via, e la Ferrari mostra i limiti già visti nello scorso weekend e nella giornata di ieri, con una vettura che come sette giorni fa non riesce a superare il taglio del Q2: ma stavolta a farne le spese è il monegaaco Charles Leclerc, che domani partirà undicesimo in griglia. Vani i tentativi del talentuoso numero 16 di andare a giocarsi la pole, la macchina non lo supporta a dovere.

Pole position per Hamilton, Vettel solamente decimo con l'altra rossa, ultimo del trenino del Q3.