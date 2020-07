Cannes: dove hai 1 notte gratis per 3 notti acquistate in tutti gli hotel

Segnata dall'improvvisa cessazione dell'attività, l'industria alberghiera di Cannes, punta di diamante dell'attrattiva turistica con destinazione Cannes, è di nuovo pronta ad accogliere quest'estate tutta la sua clientela. Mobilitato dall'inizio di marzo a fianco dei socio-professionisti, il Consiglio comunale di Cannes, sotto la guida di David Lisnard, è rimasto coinvolto nel rispondere, anticipare e sostenere il settore turistico di fronte all'emergenza economica e sociale dovuta alla crisi di Covid19. Il comune ha lanciato, il 19 maggio, la massiccia campagna "Cannes, il nostro confine del mondo" con l'ambizione di rilanciare la destinazione come un valore sicuro della ricchezza della nostra costa, del nostro patrimonio culturale, delle nostre strutture alberghiere, i nostri ristoranti, le nostre spiagge, i nostri bar e i nostri negozi. Al centro di questo pacchetto, un'offerta alberghiera unica con la formula 3 = 4, 1 notte gratuita per 3 notti acquistate, grazie al forte impegno del Sindacato degli Albergatori.

L'offerta alberghiera inedita

"3 = 4" Gli hotel di Cannes, federati nel Sindacato degli Albergatori di Cannes e del Bacino di Cannes, hanno unito le loro forze con il Municipio di Cannes e il suo Palais des Festivals e des Congrès per proporre un'offerta specifica questa estate. Per 3 notti pagate direttamente negli stabilimenti partner dell'operazione, viene offerta 1 notte. Questa offerta è disponibile per i primi 5.000 soggiorni prenotati entro il 30 settembre.

"Il parco alberghiero di Cannes nel suo insieme si è impegnato a fianco del Municipio di Cannes su questa offerta" 3 = 4 "al fine di far scoprire o riscoprire una destinazione accessibile tra le più attraenti al mondo ». Christine Welter, Presidente dell'Unione Albergatori di Cannes.

Parcheggio gratuito per gli ospiti degli hotel

Come parte di questa offerta, gli ospiti degli hotel potranno parcheggiare gratuitamente negli 8 parcheggi pubblici chiusi e sicuri di Cannes Parking.

Un rigoroso protocollo sanitario

Tutti gli hotel di Cannes si impegnano ad attuare il protocollo sanitario del sindacato alberghiero di maggioranza a livello nazionale, l'UMIH. Questi ultimi si sono impegnati nell'attuazione rigorosa di misure igieniche: distanziamento sociale, obbligo di indossare le mascherine per il personale o mettere in atto dispositivi di protezione alternativi, digitalizzazione delle procedure di arrivo e partenza, aumento delle frequenze di pulizia e disinfezione nelle aree comuni, limitazione del numero di persone negli ascensori, periodi di riposo di 24 ore tra i soggiorni dei clienti, disinfezione delle camere, colazione servita al tavolo o nella stanza. Gli hotel hanno formato di conseguenza il loro personale e hanno quindi adattato gli standard sanitari alle loro strutture.

Prenota online l'offerta degli hotel di Cannes "1 notte gratis per 3 notti acquistate": https://cannes.bnetwork.com/

« Cannes il nostro confine del mondo » : https://www.cannesnow.com/