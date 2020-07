Festa del 14 luglio: dove andare per vedere i fuochi d’artificio e divertirsi un poco

In buona parte delle località della Costa Azzurra e dell’arrière pays, il 14 luglio 2020 , festa nazionale francese e anniversario della presa della Bastiglia, non sarà caratterizzato da festeggiamenti particolari.

Il covid 19 e le misure, ancora in vigore, per evitare gli assembramenti e limitare il numero delle persone radunate nel medesimo posto, hanno imposto di evitare le feste di maggior richiamo.

Qua e là, comunque, le serate del 13 luglio e del 14 luglio saranno contrassegnate anche dai tradizionali fuochi di artificio.

Ecco una rassegna delle manifestazioni previste

Lunedì 13 luglio 2020

Puget-Théniers: fuochi d’artificio il 13 luglio;



Beaulieu-sur-Mer : fuochi d’artificio il 13 luglio.

Contes

Pulse Tribute to Pink Floyd

Pop

Lunedì 13 luglio 2020 ore 21,00

La Roquette sur Siagne

Anamorphoz

Jazz

Lunedì 13 luglio 2020 ore 21,00

La Trinitè

THE GODFATHERS

Soul

Lunedì 13 luglio 2020 ore 19:00

L'Escarene

Dr DUB Trio

Spectacle musical

Lunedì 13 luglio 2020 ore 21,00

Sallagriffon

Chanson

Chanson Française

Lunedì 13 luglio 2020 ore 21,00

Tourrette-Levens

The Low Budget Men

Rock |

Lunedì 13 luglio 2020 ore 21,00

Villars sur Var

Trio Depétris

Musique classique

Lunedì 13 luglio 2020 ore 21,00



Martedì 14 luglio 2020

Saint-Jean-Cap-Ferrat: animazione musicale passeggiando nel villaggio alle 19,30 e fuochi d’artificio il 14 luglio alle 22,30;

Saint-Martin Vésubie: concerto, danze, sfilate e fuochi d’artificio alle 22,15. Questo il programma completo

Ore 12: dopo un miomento commemorativo dimostrazione di elicotteri e sfilata di veicoli della seconda guerra mondiale;

Ore 16: animazioni musicali e danze;

Ore 20: concerto "William chante la chanson française" (Charles Aznavour, Eddy Mitchell, Francis Cabrel, Jacques Dutronc, Jacques Brel, Johnny Halliday et bien d'autres) spettacolo gratuito in Place du Général de Gaulle.

Ore 22,15 : fuochi d’artificio.

Isola 2000

Ore 21: inizio della festa nella piazza del villaggio dei bambini a Isola 2000,

Ore 22: interruzione del ballo per dare spazio ai fuochi d’artificio ;

Ore 22,30: ripresa dei balli animati dal DJ Philou.



Antibes-Juan Les Pins

Per tutta la serata sono in programma animazioni e spettacoli in movimento.

Circuito Place Nationale - Marché Provençal - Place des Martyrs de la Résistance - Bas rue de la République - Rue Lacan:

Dalle 19 alle 21: "Deko" (soul blues rock)

Dalle 18,30 alle 20: "Les Spectaculaires" Cie (jazz, swing)

Circuito Haut Rue de La République - Rues Fourmillière, Fersen, James Close

Dalle 19 alle 21: "Trio Café de l'Est" (jazz, swing, bossa)

Dalle 18,30 alle 20: "Le Hublot" Association Diva Pizzicato (chants et accordéon)

Circuito Square Albert 1er, Square Elie Levy

Dalle 19 alle 21

"Mélodie Production" (accordéon)



Concerti

Dalle 19 alle 20: Kiosque de la Place Nationale "Sax Appeal" (jazz)

Dalle 20 alle 21: Place des Martyrs de la Résistance "Sax Appeal" (jazz)

Dalle 19 alle 20: Intersection Promenade du Soleil, rond-point Courbet "New Orleans" (jazz) e dalle 20 alle 21"Tuxedo" (jazz);

Dalle 19 alle 20: Intersection rond-point rue Dautheville, Bd de la Pinède "Tuxedo" (jazz) e dalle 20 alle 21, "New Orleans" (jazz)



Vence

Un ballo con orchestra è prevosto in Place Clémenceau.



Cannes

Passeggiata con suoni e luci alla scoperta delle facciate del Palais des Festival e dell'Eglise Notre-Dame d'Espérance, al Suquet.

I temi saranno: "Le Palais des eaux" e "Le Suquet sous les étoiles. Animazioni con accesso libero dalle 22 alle 23,30.



Aspremont

Isule

Musiques du monde

Martedì 14 luglio 2020 ore 21,00

La Roquette sur Var

The New Orleans Project

Jazz

Martedì 14 luglio 2020 ore 21,00