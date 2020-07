La terrazza del Quality Hotel Menton Méditerranée è tra i luoghi più cool della Costa Azzurra

La Terrazza del Quality Hotel Menton Méditerranée è un luogo magico e imperdibile a Mentone.



Accessibile tutto l'anno al 7 ° piano dell'hotel con vista panoramica e mozzafiato su montagne, giardini e massicci colorati, con il Mediterraneo sullo sfondo.



Fai una passeggiata sul prato e rilassati alla fine della giornata in uno dei comodi divani sul tetto.



Novità: catering sul tetto dalle 19:00 alle 21:00 (su prenotazione - posti limitati)



E' inoltre possibile avere tutta la terrazza per ricevimenti, cocktail, After Work, su richiesta: commercial@hotel-med-menton.com o tel 04 92 41 81 79



Goditi il ​​lounge bar aperto tutti i giorni dalle 17:00 alle 23:00 in un'atmosfera accogliente e amichevole. Assaggia i gustosi cocktail, la nostra selezione di vini, digestivi e champagne.



Scopri anche il nostro menu di tapas, il bicchiere di champagne e la tavola a € 10 / persona (esclusi gli happy hour). Happy Hours tutti i giorni dalle 17.30 alle 18.30

Maggiori info su www.hotel-med-menton.com