Per Villeneuve Loubet una estate di qualità all'insegna del classico, ma con l'immancabile campionato del mondo di ciotoli sulla spiaggia

Un programma più intimo e qualitativo questa estate a Villeneuve Loubet con lo sfondo verde, il villaggio e il mare sullo sfondo. Un punto speciale in questo programma ricco e vario ... il campionato del mondo di ciottoli sulla spiaggia di La Figuière!

Nell'eccezionale cornice dei giardini stellati dell'eco-parco culturale Auguste Escoffier Pole, diversi eventi importanti:



Ogni giovedì, dal 23 luglio al 20 agosto alle 21, incontro in un mondo immaginario per grandi e piccini grazie al Festival Jardin des Contes et Légendes



Il 28 luglio alle 21, nell'ambito della Classic Parc Orchestra e in collaborazione con le serate estive del dipartimento delle Alpi Marittime, un programma unico con l'Orchestra di Cannes, sotto la direzione di Benjamin Lévy, accompagnata da un grande nome del teatro dell'opera Varduhi Abrahamyan.

Dopo l'Opéra National di Parigi, l'Opéra di Montpellier, l'Opéra di Roma, il Teatro Bolshoi di Mosca e molti altri luoghi prestigiosi, questo mezzosoprano incanterà i nostri giardini, interpretando in particolare il famoso In the Mood for Love del compositore giapponese Shigeru Umebayashi.



Una serata musicale di alta qualità, che dovrebbe soddisfare tutti gli appassionati di musica classica mentre si gode l'atmosfera tranquilla e silenziosa dell'Eco Parc del centro culturale Auguste-Escoffier.



Il 7 agosto alle 21:00, per una sera, l'attrice Fanny Cottençon darà vita alle parole di Romain Gary con il suo talento narrativo. Un momento letterario e conviviale di scambi, di emozioni, per riscoprire alcuni estratti di "La promessa dell'alba" durante il Festival delle parole.

Ancora musica il 18 agosto alle 21:00 I giardini del Pôle Culturel Escoffier si illumineranno con i suoni della varietà francese, interpretati abilmente da Bernard Persia e dalla sua orchestra. Un viaggio senza tempo attraverso i più grandi capolavori del patrimonio francese, Tutte queste piccole perle, questi tesori che ci sono stati lasciati in eredità dai loro leggendari creatori: Bécaud, Aznavour ma anche Lama: un incanto, un vero momento di condivisione, emozioni, risate e lacrime, nostalgia e gioia di vivere.

Musica anche ogni venerdì e sabato sera dalle 20:30 alle 22:30 Le strade del villaggio, pedonali per pranzo e cena, si animeranno con il suono di vari gruppi durante la Villeneuve Live Music.



Per coloro che preferiscono passeggiare sul mare, incontrarsi ogni martedì sera su Boulevard des Italiens e sabato sera a Port Marina durante i mercati notturni dalle 20:00 per ammirare gioielli, ceramiche, articoli in pelle o oggetti in vetro realizzati da artigiani in un'atmosfera caldo e amichevole senza dimenticare i gruppi musicali che passeggeranno e animeranno la Croisette Jean Marchand.



La Croisette è pedonale il venerdì e il sabato sera per godersi appieno il porto più bello del mondo!

E il 10 agosto, la spiaggia di La Figuière dalle 9:00: un evento unico sulla Costa Azzurra, il campionato mondiale di castelli di ghiaia! Organizzato dal Comitato ufficiale del Festival in collaborazione con il municipio di Villeneuve Loubet, questo campionato con i suoi numerosi fan che tornano ogni anno sulla spiaggia di La Fighière riunisce tutte le generazioni, famiglie, amici, di tutte le nazionalità! Squadre di architetti di tutte le età, costruttori, creatori, desiderosi di creare il loro monumento. Ogni squadra ha una trama su cui tutti mostreranno immaginazione e destrezza. A poco a poco, ghiaia dopo ghiaia, nel corso della giornata il pubblico sarà in grado di vedere erigere alcuni grandi risultati: castelli, cittadelle, fortezze, sotterranei, ponti e altre bastille. Alla fine della giornata, dopo che la giuria era passata, molti lotti e doni hanno coronato il lavoro dei costruttori dell'estate. Un evento giocoso su larga scala caratterizzato da buon umore!