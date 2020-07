Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.



Ecco quelle che Montecarlonews propone.

ANDON

Nice Guitar Duet

Musique classique

Martedì 21 luglio 2020 ore 18,30



ANTIBES

Fête de la Marie Madeleine

Domenica 19 luglio 2020 dalle ore 9,30

Eglise Saint Joseph d’Azurville



Exposition ID'ARGILE

Fino al 31 luglio 2020

Casemate Comte - Atelier éphémère, bd d’Aguillon



BAR-SUR-LOU

Willy Caid

Soul

Mercoledì 22 luglio 2020 ore 21



BEAULIEU-SUR-MER

VISITE THÉÂTRALISÉE DE LA VILLA KÉRYLOS

Fino al 29 luglio 2020 ore 11,30

VILLA GRECQUE KERYLOS

Impasse Gustave Eiffel



CINÉMA EN PLEIN AIR

Fino al 25 agosto 2020

AMPHITHEATRE DE LA BATTERIE

Tutti i martedì ore 21,15



LES NOCTURNES DE BEAULIEU

Fino al 26 agosto 2020

Place Marinoni

les-nocturnes-de-beaulieu

Luglio

22 Caro&Co - Soul/Funk/Jazz

29 Karma - Pop/Rock

Agosto

5 Caligagan - Reggae

12 Reset - Pop/Rock

19 Nil's - 70/80/90's

26 Los Chulos - Gipsy

Tous les mercredis à 19:00



SINTONIA CHROMATIQUE

Fino al 19 luglio

CHAPELLE SANCTA MARIA DE OLIVO

Exposition de peinture de Rogerio Tunes et Olivia de Oliveira.

Horaires: 10:00-13:00 et 14:30-18:00



BEAUSOLEIL

Scott Allen Funk Project

Funk

Sabato 18 luglio 2020 ore 21



BELVÉDÈRE

Les P'tits gars laids

Chansons françaises

Sabato 18 luglio 2020 ore 21



BONSON

JEAN-YVES CANDELA BRAZIL CONNECTION

Jazz

Venerdì 17 luglio 2020 ore 21



BOUYON

Tombés du Ciel - Compagnie BAL

Théâtre

Domenica 19 luglio 2020 ore 19



BREIL SUR ROYA

Trio Depétris

Musique classique

Sabato 18 luglio 2020 ore 21



CAILLE

Ensemble de Cuivres du Philharmonique de Nice

Musique classique

Sabato 18 luglio 2020 ore 21



CANNES

Danse, Cannes Jeune Ballet Rosella Hightower

Terrasse On AirEN SAVOIR

Giovedì 16 luglio 2020 ore 21,30

Palais des festivals et des congrès - Terrasse Riviéra

1 boulevard de la Croisette



Les nocturnes cannoises - Quai Saint-Pierre

quai Saint-Pierre, port de Cannes

Giovedì 16 luglio 2020 dalle 19 a mezzanotte



ANIMATIONS, Visite commentée - Exposition "Portraits de femmes"

Venerdì 17 luglio 2020 ore 17

Musée de la Castre

Le Suquet



Musique, Récital Jean-François Zygel

Terrasse On Air

Sabato 18 luglio 2020 ore 21,30

Palais des festivals et des congrès - Terrasse Riviéra

1 boulevard de la Croisette



Musique, Récital Dimitri Naïditch

Carte blanche aux Nuits musicales du Suquet

Classique en Jazz

Lunedì 20 luglio 2020 ore 21,30

Palais des festivals et des congrès - Terrasse Riviéra

1 boulevard de la Croisette



EXCURSION, Parcours pédestre - Quartier Prado-République

Lieu de départ : espace Calmette, 18 rue Docteur Calmette, Cannes

Lunedì 20 luglio 2020 ore 9,30



EXCURSION, Parcours pédestre - Quartier russe

Lieu de départ : 81 avenue Maréchal Juin, Cannes

Martedì 21 luglio 2020 ore 9,30



ANIMATIONS, Les nocturnes cannoises - Boulevard Jean Hibert

Lieu : boulevard Jean Hibert, Cannes

Martedì 21 luglio 2020 dalle 19 a mezzanotte



CONCERT, Musique

In the mood for love

Carte blanche à l'Orchestre de Cannes

Terrasse On AirEN SAVOIR

Mercoledì 22 luglio 2020 ore 21,30

Palais des festivals et des congrès - Terrasse Riviéra

1 boulevard de la Croisette



ANIMATIONS, Les nocturnes cannoises - Marché de La Bocca

Mercoledì 22 luglio 2020 dalle 19 a mezzanotte

Marché provençal de La Bocca

Place du marché

7 rue du Docteur Baloux



EXPOSITION, Photographie

Nikos Aliagas - Thalassa : peuples de la mer

Fino al 31 agosto

boulevard de la Croisette



EXPOSITION, Sculpture

Louis Cane. Sculptures

Fino al 27 settembre 2020

Villa Domergue

15 av Fiesole, Cannes



EXPOSITION, Cinéma

Cannes fait le mur 2020

Fino al 14 ottobre 2020

rue d’Antibes



Exposition, Peinture, Portraits de femmes

Fino al 15 novembre 2020

Orari

Luglio e agosto: tutti i giorni dalle 10 alle 19 (mercoledì 21)

Settembre: tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18

Ottobre e Novembre: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17

Musée de la Castre

Le Suquet



Exposition, Kehinde Wiley, peintre de l'épopée

Louis Cane. Sculptures

Fino al 30 novembre 2020

Orari

Luglio e agosto: tutti i giorni dalle 10 alle 19

Settembre: tutti i giorni dalle 10 alle 18

Ottobre e Novembre: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18

Centre d’art La Malmaison

La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



EXPOSITION, Peinture

Olivier Masmonteil. Des horizons si grands

Fino al 6 dicembre 2020

Orari

Martedì - venerdì: 13 - 17

Sabato e domenica: 10 - 13 e 14 -18

Suquet des Art(iste)s - Résidence d’artistes

7 rue Saint-Dizier



CASTAGNIERS

Rock n' Roll Attitude

Chansons françaises

Giovedì 16 luglio 2020 ore 21



Les P'tits gars laids

Chansons françaises

Martedì 21 luglio 2020 ore 21



CHÂTEAUNEUF-GRASSE

Cabaret sous les étoiles

Cabaret

Venerdì 17 luglio 2020 ore 21



CHATEAUNEUF VILLEVIEILLE

Lu Barbalùcou

Spectacle niçois

Sabato 18 luglio 2020 ore 21



CHATEAUNEUF D'ENTRAUNES

Dr DUB Trio

Spectacle musical

Venerdì 17 luglio 2020 ore 21



CLANS

La Banda Cana

Spectacle niçois

Venerdì 17 luglio 2020 ore 21



COURSEGOULES

Seb Machado project Funk Contemporary

Rythm and BluesLe vendredi 17 juillet 2020 à 21:00

Venerdì 17 luglio 2020 ore 21



CUEBRIS

Paul MacMannus and th Old Timers

Blues

Sabato 18 luglio 2020 ore 21



ENTRAUNES

Duo Agua Fogo

Musique du monde

Sabato 18 luglio 2020 ore 21



FALICON

Scott Allen Funk Project

Funk

Domenica 19 luglio 2020 ore 21



GILETTE

FABRICE SOLER

Chansons françaises

Venerdì 17 luglio 2020 ore 21



GORBIO

Hommage à QUINCY JONES

Jazz

Domenica 19 luglio 2020 ore 21



The New Orleans Project

Jazz

Mercoledì 22 luglio 2020 ore 21



GRÉOLIÈRES

Laurent Barat

Humoriste

Sabato 18 luglio 2020 ore 21



LA BOLLÈNE-VÉSUBIE

AU CAFE DU BRACONNIER

Théâtre

Venerdì 17 luglio 2020 ore 21



Francois Arnaud Hommage à Stéphane Grappelli

Jazz

Domenica 19 luglio 2020 ore 21



LANTOSQUE

La Banda Cana

Spectacle niçois

Giovedì 16 luglio 2020 ore 21



LE BROC

Cabaret sous les étoiles

Cabaret

Giovedì 16 luglio 2020 ore 21



LE ROURET

AARON LORDSON

Rhythm and Blues

Lunedì 20 luglio 2020 ore 19



LEVENS

Live Music Show 80

Variétés internationales

Domenica 19 luglio 2020 ore 21



LUCERAM

MUSIQUES À LIZ’GOSPEL

Chant traditionnel

Venerdì 17 luglio 2020 ore 21



MANDELIEU-LA-NAPOULE

Miss DEY and the Residents

Rock’and roll

Sabato 18 luglio 2020 ore 21



O.C.Brothers

Soul

Mercoledì 22 luglio 2020 ore 21



MENTON

LA CARAVANE DU SPORT

Giovedì 16 luglio 2020 dalle 10 alle 16,30

Esplanade Francis Palmero

Promenade de la Mer



Visite guidée: La Citronneraie

Giovedì 16 luglio 2020 ore 10

Sur le parking de la propriété

69 Corniche André Tardieu



VISITE GUIDÉE ÉCLAIR: LA SALLE DES MARIAGES DE JEAN COCTEAU

Giovedì 16 luglio 2020 ore 14,30

Mairie

17 Rue de la République



VISITE GUIDÉE : LE JARDIN SERRE DE LA MADONE

Giovedì 16 luglio 2020 ore 15

Sabato 18 luglio 2020 ore 15

Domenica 19 luglio 2020 ore 15

Martedì 21 luglio 2020 ore 15

Mercoledì 22 luglio 2020 ore 15

Jardin Serre de la Madone

Serre de la Madone

74 Route du Val de Gorbio, 06500 Menton



VISITE GUIDÉE: LE JARDIN FONTANA ROSA

Venerdì 17 luglio 2020 ore 10

Lunedì 20 luglio 2020 ore 10

Jardin Fontana Rosa

Fontana Rosa

6 Avenue Blasco Ibanez



VISITE GUIDÉE LES RUELLES DE L’HISTOIRE

Lunedì 20 luglio 2020 ore 14,30

parvis de la Basilique St Michel



VISITE GUIDÉE: LE JARDIN DE MARIA SERENA

Venerdì 17 luglio 2020 ore 10

Martedì 21 luglio 2020 ore 10

Jardin Maria Serena

21 Prom. Reine Astrid



Visite guidée : l’Orangeraie, un jardin de palace

Mercoledì 22 luglio 2020 ore 10

L' Orangeraie

15 Rue Partouneaux



LA VIEILLE VILLE EN FAMILLE !

Mercoledì 22 luglio 2020 ore 14,30

Place de la Conception

au dessus du Parvis de la Basilique Saint Michel



EXPOSITION : COCTEAU DESIGN

Fino al 14 settembre 2020

Musée du Bastion

Quai Napoléon III



PARCOURS ETHNOBOTANIQUE EXPOSITION À L’HÔTEL ADHÉMAR DE LANTAGNAC

Dal Martedì al venerdì dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 18. Ingresso gratuito, obbligo di mascherina

Espace Patrimoine – Hôtel Adhémar de Lantagnac – 24 rue Saint Michel



MONACO

Variations, les Décors lumineux d’Eugène Frey

Fino a domenica 30 agosto 2020

Exposition "Variations, les Décors lumineux d’Eugène Frey" présentés par João Maria Gusmão

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



50 ans Théâtre du Fort Antoine

Venerdì 17 luglio 2020ore 20,30

Les Invités du Fort: projection du film "La Prisonnière du désert" de John Ford, 1956. Label "Toile, étoiles", organisée par l’Institut audiovisuel de Monaco

Martedì 21 luglio 2020 ore 21,30

Les Invités du Fort: "Emportée par mon élan", spectacle par Florence Muller organisée par le Théâtre Princesse Grâce

Fort Antoine

Avenue de la Quarantaine



NIZZA

SOIRÉES MUSICALES EN CŒUR DE VILLE

Venerdì 17 luglio - Place Pelligrini, République

Les restaurateurs des quartiers proposent aussi leurs animations :

Place Grimaldi : des apéros festifs tous les jeudis soir de 17h00 à 00h00 ;

Palais de Justice : des soirées Jazz les samedis soir ;

Rue de la Préfecture : des soirées pop-rock les vendredis soir ;

Saint François de Paule : des soirées pop-rock les jeudis soir ;

Rue Delille, les jeudis soir ;



Le Théâtre National de Nice hors les murs

Fino al 30 agosto tutti i giorni ore 19

Promenade du Paillon – Kiosque du TNN



LES CONTES D’APÉRO

Fino al 22 agosto 2020

KIOSQUE DU TNN

PROMENADE DU PAILLON



NICE JAZZ SUMMER SESSIONS

Dal 17 luglio al 21 luglio 2020

THÉÂTRE DE VERDURE

L'accès aux spectacles se fait sous réserve des places disponibles et en fonction des mesures spécifiques. Prenez connaissance des informations nécessaires.

Description :

Vendredi 17 juillet : LIZ McCOMB et le Philarmonique de Nice dirigé par le maestro György RATH

Samedi 18 juillet : André Ceccarelli Trio avec Sylvain Luc et Thomas Bramerie

Dimanche 19 juillet : NJO – Funny 60’ Nice Jazz Orchestra direction Pierre Bertrand invite Walter Ricci

Lundi 20 juillet : Belmondo Quintet ;

Mardi 21 juillet : Carte blanche à Richard Galliano.

Orario: 20:00 ouverture des portes - 21:00 spectacle.



ARTY PARTY AU MAMAC

Dal 22 luglio 2020 al 24 luglio 2020

SUR LES TERRASSES DU MUSÉE D'ART MODERNE ET D'ART CONTEMPORAIN M.A.M.A.C

Trois jours d’événements pour tous les publics !

Place Yves Klein - 06300 NICE



SOIRÉES MUSICALES EN CŒUR DE VILLE

Fino al 31 luglio 2020

DIVERS LIEUX DE NICE

Dès début juillet, des soirées musicales seront organisées à des endroits commerçants invitant les niçois et touristes à venir passer leur soirée sur les terrasses étendues des restaurateurs. Les commerçants seront aussi invités à fermer plus tard.

Venerdì 3 luglio - Place Magenta, Carré d’Or

Venerdì 17 luglio - Place Pelligrini, République

Venerdì 24 luglio - Port-Ségurane

Venerdì 31 luglio - Garibaldi



VENDREDI 13

Dal 10 luglio 2020 all'11 lugliio 2020 ore 21

THÉÂTRE L'ALPHABET

19 rue Delille - 06000 NICE



MAINTENANT LE DESSIN (ET LA PEINTURE...) !

Fino al 31 luglio 2020

ESPACE À VENDRE

10 rue Assalit



SAINT-FRANÇOIS, LE TEMPS RETROUVÉ

Fino al 31 luglio 2020

PLACE SAINT-FRANCOIS

Présenter le passé de l’ensemble patrimonial Saint-François c’est retracer plus de huit siècles de l’histoire de notre ville.

exposition-saint-francois-le-temps-retrouve

Vieux Nice



Quando Nizza si chiamava Cemenelum

Il Museo Archeologico di Nizza / Cimiez propone delle giornate aperte a tutta la famiglia alla scoperta delle radici della città

Sulle tracce degli archeologi - Introduzione all'archeologia - Ogni mercoledì alle 14,30 fino al 12 agosto

Il sito di Cemenelum - Scoperta del sito archeologico e della città antica - Ogni sabato alle 10 fino all'8 agosto

Le collezioni del museo - Scoperta delle mostre permanenti e temporanee - Ogni sabato alle 14,30 fino all’8 agosto

Il Museo archeologico di Nizza / Cimiez si trova in Avenue des Arènes 160 a Nizza



LES CONTES D’APÉRO

Fino al 22 agosto 2020 ore 19, tutti i giorni

KIOSQUE DU TNN, PROMENADE DU PAILLON



PIERRE SOULAGES, LA PUISSANCE CRÉATRICE

Fino al 23 agosto 2020

LYMPIA ESPACE CULTUREL DEPARTEMENTAL

52 Bd de Stalingrad



LES SOIRÉES DE LA VILLA MASSÉNA

Musique, Spectacle, Théâtre

Fino al 26 agosto 2020

65 rue de France - 35 Promenade des Anglais



Tre mostre fotografiche al Parc Phoenix

"Regards sauvages" di Jean-Paul Acquaviva alla Salle Prairial

" A la rencontre des Primates " di Jean-Louis Cresp, Salle Cassini

"Lueurs nocturnes" di Anthony Turpaud, Salle Floréal

Fino al 30 agosto 2020

Il Parc Phoenix si trova sulla Promenade des Anglais numero 405 a Nizza ed è aperto tutti i giorni dalle 9,30 alle 19,30.



PHOTOGRAPHES EN ASIE "SENTIER"

Fino al 30 agosto 2020

MUSÉE DÉPARTEMENTAL DES ARTS ASIATIQUES

405 Promenade des Anglais



JACQUES BORGETTO, « SI PRÈS DU CIEL, LE TIBET »

Fino al 30 agosto 2020

MUSEE DE LA PHOTOGRAPHIE CHARLES NEGRE

1 place Pierre Gautier



MATISSE MÉTAMORPHOSES

Fino al 15 settembre 2020

MUSÉE MATISSE

164 av des Arènes de Cimiez



SHAILESH BR - THE LAST BRAHMIN

Fino al 20 settembre 2020

VILLA ARSON - ECOLE ET CENTRE NATIONAL D'ART CONTEMPORAIN

20 av Stephen Liégeard



MONOGRAPHIES : SOL CALERO ET ZORA MANN

Fino al 20 settembre 2020

VILLA ARSON - ECOLE ET CENTRE NATIONAL D'ART CONTEMPORAIN

20 av Stephen Liégeard



KRISTOF EVERART

Fino al 20 settembre 2020

VILLA ARSON - PASSAGE DES FOUGERES

20 av Stephen Liégeard



SUR LA TERRE DES DIEUX - MARC CHAGALL ET LE MONDE GREC

Fino al 21 settembre 2020

MUSÉE NATIONAL MARC CHAGALL

36 av Docteur Ménard (angle bd de Cimiez)



LE TRADITIONNEL TIR DU CANON DE NICE

Fino al 27 settembre 2020

TERRASSE NIETZSCHE, SUR LA COLLINE DU CHATEAU DE NICE

Venez découvrir une reconstitution théâtralisée du traditionnel tir du canon de midi à Nice.

Rue des Ponchettes - Rue de Foresta - Montée Montfort - 06300 NICE

Orario 11,45 - Rapprsentazione folkloristica la domenica



MARC POLLINI - ISLANDE, ÎLE NOIRE

Fino al 30 settembre 2020

MUSEE DE LA PHOTOGRAPHIE CHARLES NEGRE

1 place Pierre Gautier



LES ANNÉES JOYEUSES

Fino al 15 novembre 2020

MUSÉE MASSÉNA

65 rue de France - 35 Promenade des Anglais



LA MORT N'EST PAS UNE FIN - NÉCROPOLIS

Fino al 17 gennaio 2021

MUSEE D'ARCHEOLOGIE DE NICE CIMIEZ

160 av des Arènes de Cimiez



PEONE

Nomad Project

Jazz manouche

Giovedì 16 luglio 2020 ore 18



PIERREFEU

Orchestre Philharmonique de Nice

Musique classique

Sabato 18 luglio 2020 ore 21



ROQUEBILLIERE

Les montagnes russes - Nouez-vous compagnie

Théâtre

Venerdì 17 luglio 2020 ore 21



CHACUN SA ROUTE, CHACUN SON REFUGE

Fino al 23 luglio 2020

Bureau d'Information Touristique Roquebillière



CINEMA À ROQUEBILLIÈRE

Fino al 23 luglio 2020 ore 18,30

Salle de la mairie



ROUBION

MELLOW SWING

Jazz

Sabato 18 luglio 2020 ore 21



SAINT BLAISE

Dr DUB Trio

Spectacle musical

Sabato 18 luglio 2020 ore 21



SAINT-ANDRÉ-DE-LA-ROCHE

AARON LORDSON

Rhythm and Blues

Domenica 19 luglio 2020 ore 21



SAINT-JEANNET

Free river

Musique du Monde

Domenica 19 luglio 2020 ore 21



SAINT-LAURENT-DU-VAR

CINÉ D'ÉTÉ 3E ÉDITION

Cinéma - Fino al19 agosto

Parvis de l'Hôtel de Ville

222 Esplanade du Levant



SAINT-MARTIN-DU-VARBALAVOINE

BALAVOINE Hommage

Chansons françaisesLe jeudi 16 juillet 2020 à 21:00

Giovedì 16 luglio 2020 ore 21



SAINT-MARTIN-VÉSUBIE

VINTAGE DRIVE

Rock and roll

Giovedì 16 luglio 2020 ore 21



Fino al 29 ottobre 2020, dalle 15 alle 19

Place des Allées



SAORGE

Paul MacMannus and the Old Timers

Blues

Venerdì 17 luglio 2020 ore 21



SERANON

GIPSY LUNA

Musique du monde

Domenica 19 luglio 2020 ore 18,30



SOSPEL

Corou de Berra

Chant traditionnel

Sabato 18 luglio 2020 ore 21



TENDE

Cabaret sous les étoiles

Cabaret

Sabato 18 luglio 2020 ore 21



TOUDON

Chanson

Chansons françaises

Venerdì 17 luglio 2020 ore 21



TOUET-SUR-VAR

Corou de Berra

Chant traditionnel

Domenica 19 luglio 2020 ore 21



TOURRETTE LEVENS

Hommage à QUINCY JONES

Jazz

Sabato 18 luglio 2020 ore 21



Magie sous les Etoiles

Magie

Mercoledì 22 luglio 2020 ore 21



UTELLE

Acoustic Songs By Karine

Variétés internationales

Venerdì 17 luglio 2020 ore 21



VENANSON

Monsieur Mouche - Compagnie Gorgomar

Cirque

Lunedì 20 luglio 2020 ore 21



VENCE

ETOILES GRANDEUR NATURE

Fino al 21 dicembre 2020

www.vence-tourisme.com

Col de Vence

villa Alexandrine - 39 rue du 8 mai 45 - Place du Grand Jardin -