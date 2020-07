L’universo dell’arte primitiva nelle opere di @Mulia (Foto)

Fino al 29 agosto 2020 , la Galerie 10 Jean Jaurès propone la mostra dell'artista @MULIA.

Il nome dell'artista @MULIA è una combinazione dei nomi Muriel e Lia. La pittura è iniziata per Muriel in una giornata piovosa con la figlia di 4 anni Lia. Fu così creata una prima tela a 4 mani: una vera rivelazione per l'artista e l'inizio di una bellissima collaborazione tra madre e figlia.

Autodidatta, l'espressione pittorica rappresenta per @MULIA a un principio di esplorazione e autoaffermazione, un processo sincero che ha origine nella creazione e nella pratica.

Da sempre appassionata di fotografia, @MULIA ha saputo affermarsi nel campo, ma alcuni anni fa ha deciso di dare libero sfogo alla sua attività creativa. Sempre immersa nell'universo dell'arte primitiva, le sue opere ne sono contrassegnate. Per @MULIA, la verità è nella vita, negli incontri. Proprio come la sua firma @MULIA è connessa alla vita.

@MULIA sceglie di sviluppare la scrittura libera, lontano dai vincoli fotografici, giocando con le regole e offrendo tele istintive e positive, come la sua personalità che favorisce la spontaneità e l'energia.

Il suo lavoro è fatto di sovrapposizioni, aggiunte di rilievi, rugosità, colori e parole che le piacciono tanto quanto il loro aspetto visivo. Un vero spazio per l'esplorazione: la sua tela si evolve nel tempo, si trasforma e diventa viva.

Grasso, acrilico, aerosol, carta incollata, pennarelli, inchiostro, prodotti del passato, tutti gli elementi utilizzati interagiscono. I suoi dipinti mostrano un legame tra forme e colori, un uso di colori audaci e un nero profondo che solleva molte domande. La sua visione e il suo tocco femminile ci offrono opere affascinanti, colorate ed energiche.

Sono previsti laboratori di “art brut” per bambini due pomeriggi la settimana dalle 14 alle 17 su prenotazione al numero 06 09 88 25 24. La Galleria aperta dal martedì al sabato dalle 10 alle 12,30 e dalle 14 alle 19 con ingresso gratuito.

La Galerie 10 Jean Jaurès si trova in Boulevard Jean Jaurès 10 a Nizza.