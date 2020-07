Quando il casinò è affiancato dalla vita in rete

Sono passati non troppi anni da quando il casinò era il punto nevralgico della mondanità e dell’intrattenimento, da Montecarlo a Venezia i più illustri personaggi hanno varcato le soglie di questi templi del gioco e del divertimento, non poche scene celebri si sono consumate tra i tavoli verdi e le sale da gioco di tutto il mondo, molti hanno fatto fortuna, altri sono usciti con le tasche vuote, quello che è certo è che il casinò “tradizionale” se così lo possiamo chiamare, ha compiuto anch’esso una trasformazione in corrispondenza dell’avvento del digitale, convertendosi in luogo di incontro e di svago a fronte di un cambio totale nel modo di concepire il casinò da parte degli utenti dei nuovi siti di casinò online.

I vantaggi e gli svantaggi del casinò tradizionale

Sicuramente per molti il fascino del casinò resta una icona intramontabile, le sue luci, lo sfarzo, il suono inconfondibile di chi gioca e l’atmosfera adrenalinica mista a eccitazione che pervade l’aria, tutto un mondo creato al fine di intrattenere i visitatori e indurli a giocare. Spesso questo aspetto del casinò viene criticato e additato come una sorta di pubblicità ingannevole, altre volte si considera come la promozione della propria attività così come fanno negozi e aziende di altri settori, certo è che il Decreto Dignità del 2019 ha provveduto a limitare fortemente la pubblicizzazione dei casinò e dei siti di scommesse, dunque ai casinò resta la possibilità del mantenere con la propria nomea, lo status di luoghi quasi soprannaturali, dove la fortuna è dietro l’angolo e non si lascia vedere da tutti.

Il casinò tradizionale resta per molti appassionati un simbolo di gioco e spensieratezza, adibito a luogo di svago per eccellenza, uno scenario ideale per i sempre più seguiti tornei di poker e una tappa da considerare nelle vacanze in località che ne ospitano uno. Purtroppo, se si vuole essere davvero obiettivi non possiamo nascondere il lato un po' meno piacevole della dislocazione dei casinò nel territorio italiano, in zone di frontiera e spesso di non sempre facile accesso ai più che risiedono in fondo allo Stivale.

Certo, la diffusione delle sale slot e delle macchinette nei bar ha sicuramente attenuato la smania per il casinò inteso come il luogo in cui dirigersi per giocare alla roulette o a poker. In particolare gli ultimi decenni hanno aumentato la concorrenza ai casinò tradizionali attraverso il ricorso ai casinò online che sempre più si candidano a sostituire le abitudini di svago di milioni di persone.

Perché il casinò online rappresenta il futuro

Non sarebbe probabilmente opportuno affermare che i casinò tradizionali siano destinati all’estinzione a causa dell’avvento dei casinò online, sicuramente più appropriato sarebbe dire che un eventuale calo delle visite a questi luoghi può essere anche imputabile alla scelta dell’online ma non propriamente corretto imputare ai siti di casinò l’eventuale ricaduta del settore tradizionale del gioco d’azzardo; in quanto la scelta resta indubbiamente a discapito del giocatore, il quale se volesse potrebbe comunque recarsi al casinò e giocare “fisicamente” le proprie fiches, magari incassando pure un bel gruzzoletto in caso di una giocata fortunata.

Forse il fatto che il casinò online è “aperto” 24/7 e che permette le forme di pagamento più svariate fanno da punto a favore per coloro che prediligono la comodità di giocare direttamente dal proprio computer o dal proprio smartphone, altri invece amano sentire il trotterellare della pallina della roulette o godersi la piacevole tensione di una mano di poker seduti al tavolo con altre persone. Certo, il fascino di entrare in una sala piena di luci sgargiati, magari con un buffet e una consumazione in omaggio, non si discute, resta il fatto che a ognuno va la scelta del gusto o della comodità, della tradizione o dell’innovazione.