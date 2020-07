Smettere di fumare grazie alla sigaretta elettronica? Scopri Vaporoso, portale e shop dedicato allo svapo

Perché approfittare dello svapo? È una risorsa preziosa per chi vuole dire addio al vizio del fumo, riducendo i fattori di rischio. Sì, ma da dove partire e a chi rivolgersi per acquistare la sigaretta elettronica e quant’altro necessario? Vaporoso è il portale italiano per quanti vogliono scoprire il mondo del vaping, approfittando anche di un negozio digitale che offre i top brand del settore. Proposti a condizioni d’acquisto vantaggiose, come la spedizione gratuita da 49 euro e le offerte sottocosto.

Su Vaporoso.it oltre 6.500 articoli, ma anche video-guide e approfondimenti

Pensata per un pubblico adulto interessato a superare il vizio del fumo, la proposta di Vaporoso è composta da tanti approfondimenti tematici, nonché da un’ampia offerta di prodotti, a misura di vaper. Sono disponibili oltre 6.500 articoli. L’esperienza d’acquisto, in ogni fase, viene infatti accompagnata dal supporto di una squadra di professionisti.

Agli articoli del blog, vanno ad aggiungersi recensioni, anche in formato video, dei prodotti e le video-guide. Tante formule diverse per comprendere, in ogni aspetto, lo svapo. Sono numerose del resto le domande che assalgono quanti non hanno esperienza nel settore.

Su Vaporoso.it sono riportate, ad esempio, guide relative alla prima sigaretta elettronica da acquistare, i liquidi più appropriati, dov’è possibile svapare, eccetera.

La sigaretta elettronica nasce dall’intuizione del medico cinese Hon Lik, che voleva un dispositivo capace di contribuire al superamento del vizio del fumo, eliminando, allo stesso tempo, i residui della combustione. Questi sono responsabili di diverse problematiche cardiovascolari e polmonari.

Vendita online accessori e sigarette elettroniche autorizzata dai Monopoli di Stato

Oltre a tanti modelli di sigarette elettroniche (selezionabili comodamente per difficoltà d’uso e forma), Vaporoso presenta liquidi, basi, atomizzatori, batterie e accessori. È possibile inoltre scorrere all’interno dell’offerta rispetto ai marchi in catalogo, tra i quali troviamo: Innokin, Aspire, Justfog, Vaporart, Dea, Pulp, Tnt Vape, Tob, La Tabaccheria.

Come e-commerce, il portale opera nel pieno rispetto delle direttive nazionali e internazionali. Tutti i prodotti liquidi da inalazione, infatti, risultano conformi alla normativa europea TPD. Vaporoso è un deposito fiscale autorizzato dai Monopoli di Stato alla vendita online dei liquidi per sigaretta elettronica.

L’autorevolezza del venditore si coniuga con decine di proposte in offerta, all’interno della categoria “SottoCosto”. La spedizione diventa gratuita per ordini di almeno 49 euro e le transazioni avvengono esclusivamente mediante sistemi sicuri: contrassegno, bonifico, PayPal o carta di credito. E grazie alla raccolta punti BestFriends crescono le opportunità di risparmio.

L’importanza delle esclusive condizioni d’acquisto emerge con chiarezza negli oltre mille feedback riportati da Trustpilot, che assegnano una valutazione media coincidente con l’eccellenza.

Adesso puoi finalmente dire addio al vizio del fumo, scopri lo svapo con Vaporoso. Visita www.vaporoso.it.