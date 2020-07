Nonostante il Covid, questa sera al via il "Nice Jazz Summer Sessions"

Niente bagni di folla, concerti con migliaia di spettatori,feste ed incontri nei prati e sull’erba del Jardin Albert Ier: anche il Nice Jazz Festival si adegua al Covid 19 ed alle sue regole, ma non alza bandiera bianca.

Da oggi, venerdì 17 luglio, fino a martedì prossimo, sarà " Nice Jazz Summer Sessions ".



Cinque serate consecutive con 5 gruppi che rappresentano la crema degli artisti jazz della Costa Azzurra di portata nazionale e internazionale.



Cinque serate che trasformeranno il Théâtre de Verdure in un ambiente jazz, con il pubblico a giusta distanza, il numero degli accessi rigorosamente controllata e la mascherina obbligatoria.



Ma sarà vera musica: con la grande cantante e pianista di Gospel Liz McComb accompagnata dalla Philharmonique de Nice diretta dal Maestro György RATH per uno storico incontro tra spiritual e sinfonia, su melodie sublimi di George Gershwin, Jerome Kern, Duke Ellington.



L'immenso batterista André Ceccarelli in trio con uno dei più grandi chitarristi jazz al mondo, Sylvain Luc e il talentuoso contrabbassista Thomas Bramerie.



L'emblematica orchestra jazz della di Nizza, la Nice Jazz Orchestra, diretta dal sassofonista Pierre Bertrand che invita il crooner italiano Walter Ricci a rivisitare gli anni 60.



Il Belmondo Quintet ritorna per proporre una serata jazz di rara forza spirituale.



Martedì 21 luglio, nella serata conclusiva, il fisarmonicista Richard Galliano celebra i suoi 50 anni di carriera e, per l'occasione, userà per il primo volte un nuovo strumento: l'accordhammond ovvero la combinazione di due strumenti, la fisarmonica e l'organo Hammond.



Insomma, in epoca Covid, il Nice Jazz Summer Sessions si trasforma per regalare buona musica in un'atmosfera da jazz club all'aperto.



Gli spettacoli sono tutte le sere alle 21 al Théâtre de Verdure, Jardin Albert I: il costo del biglietto è a partire da 24 euro. Gratuito per i bambini sotto i sei anni. La mascherina è obbligatoria.