Siamo andati a controllare le vigne di Bellet (Foto)

Il vino è parte importante della gastronomia nizzarda: quello “made in Nice” è prodotto sulle Colline di Bellet che contornano la città.

Tra le grandi città francesi, Nizza è la sola ad annoverare un vino a denominazione geografica protetta (AOC), riconosciuta fin dal 1941.

La produzione che le varie cantine assicurano raggiunge le 50mila bottiglie ogni anno.

E’ possibile, in pochi minuti di auto, raggiungere le Colline di Bellet ed iniziare un’escursione fra le varie cantine che producono questo vino.

Il nostro Danilo Radaelli lo ha fatto, invece, con la bicicletta, inerpicandosi sulle colline e fotografando le vigne che stanno acquisendo colore e le viti che maturano sotto il sole dell’estate nizzarda.

Ancora qualche tempo e inizierà la vendemmia e Montecarlonews sarà nuovamente là a spiare i vignaioli mentre compiono il loro lavoro.

Per ora “spiamo” l’ uva che matura e, cammin facendo, il “nostro inviato” ha anche scoperto, per chi lo desiderasse, che sono in vendita delle ville e che è sempre possibile degustare il buon vino di Bellet