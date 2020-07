Tre giorni di “Arty Party” al MAMAC a Nizza (Foto)

Per tre giorni, il MAMAC, le sue collezioni, le sue terrazze e il suo anfiteatro all'aperto si trasformano in un parco giochi per artisti, coreografi, artisti circensi, musicisti, attori, per incontri a sorpresa e momenti magici che hanno quale riferimento museo e la sua architettura. Tre giorni di eventi per tutti.

Questo il programma



Mercoledì 22 luglio 2020



Ore 15, 16, 17 e 18 - “Expérience acrobatique”

Anfiteatro all'aperto

Joris Frigerio e la Compagnie les Hommes de mains.



Ore 21,30 - Projections et performances, proposition de la galerie Espace A VENDRE

Tetto - Terrazze

Espace A VENDRE e video / performance di Thierry Lagalla e film d'artista o video musicali di Louis Jammes, Camille Llobet e Han Hoogerbrugge.



Ore 22 - Concert de Merakhaazan

Anfiteatro all'aperto

In occasione dell'uscita del disco "Veins" con illuminazione della facciata del MAMAC.



Giovedì 23 luglio 2020



Ore 18 - Conf’érrance de Sto

Passeggiata cullata dal suono di melodie e presentazione del concetto eco-musicale "Fils de Flûte" con dimostrazioni.



Ore 19 - Interlude musicale avec le groupe Ride the Clouds

Anfiteatro all'aperto

Con i musicisti Aliénor DE GEORGES, arpa e suoni elettrici, François BARUCCO piano e tastiere e Julien PEREZ sassofono ed elettro.



Ore 19,30 - Performances d’artistes.

Con Pauline Brun "Main" e Anne-Sophie Turion "



Ore 21 - Manifeste de l’hôtel de Chelsea d’Yves Klein

Terrazze.

Con gli attori Felicien Chauveau e Mélissa Prat e Stéphan Ramirez.



Ore 22 - Ciné-Concert autour d’Yves Klein avec le musicien Benoit Berrou.

Benoit Berrou è compositore, musicista e performer è è il leader del gruppo Benoit & la Lune.



Ore 23 - Allumage du Mur de feu d’Yves Klein

Terrazze.



Venerdì 24 luglio 2020



Ore 16 - Portraits acoustiques de Niki de Saint Phalle et Jean Tinguely avec les comédiens Eva Rami & Christophe Servas de Oléa, Compagnie Méditerranéenne.



Ore 17 - Lecture musicale pour indolence au jardin avec Muriel Revollon comédienne & Benoit Berrou musicien

Anfiteatro all'aperto.



Il Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain si trova in Place Yves Klein