Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.



Ecco quelle che Montecarlonews propone.

AIGLUN

Sax Appeal

Jazz

Venerdì 24 luglio 2020 ore 21



ANTIBES

Exposition ID'ARGILE

Fino al 31 luglio 2020

Casemate Comte - Atelier éphémère, bd d’Aguillon



ASPREMONT

Adrien Brandeis Quintet

Jazz

Sabato 25 luglio 2020 ore 21



AUVARE

Corou de Berra

Chant traditionnel

Domenica 26 luglio 2020 ore 21



BEUIL

Watson

Pop

Lunedì 27 luglio 2020 ore 21



BEAULIEU-SUR-MER

VISITE THÉÂTRALISÉE DE LA VILLA KÉRYLOS

Fino al 29 luglio 2020 ore 11,30

VILLA GRECQUE KERYLOS

Impasse Gustave Eiffel



CINÉMA EN PLEIN AIR

Fino al 25 agosto 2020

AMPHITHEATRE DE LA BATTERIE

Tutti i martedì ore 21,15



LES NOCTURNES DE BEAULIEU

Fino al 26 agosto 2020

Place Marinoni

les-nocturnes-de-beaulieu

Luglio

29 Karma - Pop/Rock

Agosto

5 Caligagan - Reggae

12 Reset - Pop/Rock

19 Nil's - 70/80/90's

26 Los Chulos - Gipsy

Tous les mercredis à 19:00



CANNES

Les nocturnes cannoises - Quai Saint-Pierre

Giovedì 23 luglio 2020 dalle 19 a mezzanotte

Quai Saint-Pierre, port de Cannes



Musique, Choz (Dub Electro Bass)

Venerdì 24 luglio 2020 dalle 19 alle 23

Parvis de la MJC Picaud

23 avenue du Docteur Picaud



Danse, Les conviviales d'Iloha

Venerdì 24 luglio 2020

Iloha danse

26 rue Louis Blanc à Cannes



Musique, Semer le trouble

Sabato 25 luglio 2020 ore 21,30

Palais des festivals et des congrès - Terrasse Riviéra

1 boulevard de la Croisette



Le Hype, Nocturne des jeunes créateurs

Sabato 25 luglio 2020 dalle 18 a mezzanotte

Les Allées de la Liberté



ANIMATIONS, Les nocturnes cannoises - Boulevard Jean Hibert

Martedì 28 luglio 20920 dalle 19 a mezzanotte

boulevard Jean Hibert, Cannes



ANIMATIONS,les nocturnes cannoises - Marché de La Bocca

Mercoledì 29 luglio 2020 dalle 19 a mezzanotte

Marché provençal de La Bocca

Place du marché

7 rue du Docteur Baloux



EXPOSITION, Photographie

Nikos Aliagas - Thalassa : peuples de la mer

Fino al 31 agosto

boulevard de la Croisette



EXPOSITION, Sculpture

Louis Cane. Sculptures

Fino al 27 settembre 2020

Villa Domergue

15 av Fiesole, Cannes



EXPOSITION, Cinéma

Cannes fait le mur 2020

Fino al 14 ottobre 2020

rue d’Antibes



Exposition, Peinture, Portraits de femmes

Fino al 15 novembre 2020

Orari

Luglio e agosto: tutti i giorni dalle 10 alle 19 (mercoledì 21)

Settembre: tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18

Ottobre e Novembre: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17

Musée de la Castre

Le Suquet



Exposition, Kehinde Wiley, peintre de l'épopée

Louis Cane. Sculptures

Fino al 30 novembre 2020

Orari

Luglio e agosto: tutti i giorni dalle 10 alle 19

Settembre: tutti i giorni dalle 10 alle 18

Ottobre e Novembre: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18

Centre d’art La Malmaison

La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



EXPOSITION, Peinture

Olivier Masmonteil. Des horizons si grands

Fino al 6 dicembre 2020

Orari

Martedì - venerdì: 13 - 17

Sabato e domenica: 10 - 13 e 14 -18

Suquet des Art(iste)s - Résidence d’artistes

7 rue Saint-Dizier



CANTARON

Miss DEY and the Residents

Rock’and roll

Domenica 26 luglio 2020 ore 21



CASTAGNIERS

Jean-Jacques Gristi rend hommage à Aznavour

Chansons françaises

Giovedì 23 luglio 2020 ore 21



CASTILLON

Michel on my mind - Laurent Coulondre

Jazz

Mercoledì 29 luglio 2020 ore 21



COARAZE

Orchestre de Cannes PACA

Musique classique

Mercoledì 29 luglio 2020 ore 21



COLOMARS

R.E.S.P.E.C.T Tribute ARETHA FRANKLIN

Soul

Sabato 25 luglio 2020 ore 21



CONTES

Evasion - Compagnie Corps et Danse

Cabaret

Sabato 25 luglio 2020 ore 21



COURMES

ka & the blue devils

Rhythm and Blues

Giovedì 23 luglio 2020 ore 21



DRAP

Willy Caid

Soul

Giovedì 23 luglio 2020 ore 21



FALICON

Adrien Brandeis Quintet

Jazz

Domenica 26 luglio 2020 ore 21



GOURDON

SONORA

Variétés internationales

Giovedì 23 luglio 2020 ore 21



GUILLAUMES

Jean-Jacques Gristi rend hommage à Aznavour

Chansons françaises

Venerdì 24 luglio 2020 ore 21



ISOLA

Magie sous les Etoiles

Magie

Venerdì 24 luglio 2020 ore 21



ISOLA 2000

DUO TRAIL® MERCANTOUR

Sabato 25 luglio 2020 dalle ore 8,30

ISOLA 2000



LA BOLLENE VESUBIE

Willy Caid

Soul

Venerdì 24 luglio 2020 ore 21



LANTOSQUE

La grande bagarre de Don Camillo - Théâtre du Verseau de Cannes

Théâtre

Martedì 28 luglio 2020 ore 21



LA TOUR-SUR-TINEE

Magie sous les Etoiles

Magie

Sabato 25 luglio 2020 ore 21



LE MAS

Christian Guérin raconte...

Théâtre

Sabato 25 luglio 2020 ore 21