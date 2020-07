Con la rassegna “Estivales 2020”, CAP3000 vi promette un'estate piena di ritmo

È tempo di gustare i piaceri delle terrazze panoramiche di CAP3000 e di goderne il panorama di fronte al Mediterraneo! Tra un acquisto e l'altro, fatevi avvolgere da un'atmosfera festosa sulla terrazza panoramica al Panasia e sorseggiate i vostri aperitivi al tramonto con musica di sottofondo, degustando anche i nuovi cocktail biologici e salutari, oppure un Cup cake /con yogurt al gelato da Haagens Dazz, per concludere poi in bellezza con una cena in spiaggia! Avrete inoltre l'opportunità di variare i piaceri degustando i nuovi menu estivi alla carta offerti in tutti i ristoranti. A voi spetta la facoltà di scegliere oltre allo shopping il vostro programma estivo da CAP3000! Ma non è tutto!

Musica dal vivo tutti i giovedì e venerdì sera dalle 19:00 alle 21:00. Troverete inoltre dei dj e gruppi musicali che passeggiano sulla Esplanade Sud e nei ristoranti sul lungomare, potrete trovare dei dj e gruppi musicali secondo i vostri desideri del momento. Tutte le domeniche a pranzo nei ristoranti Panasia e Evasion, concerti sulla terrazza vista mare. Alla bocciofila la parola d'ordine è: avere i riflessi pronti! Fino alla fine di agosto, ogni fine settimana approfitta dei famosi animatori e

dei migliori terreni effimeri di bocce sulla Costa Azurra, per osare finalmente di giocare con la famiglia o gli amici … anche a CAP3000! Durante la settimana sono disponibili le bocce

su richiesta da Boardriders. Da CAP3000 questo e molto altro ancora con la rassegna “Estivales 2020”!