“La Castellada”: tutte le sere un percorso animato nella storia di Nizza

L'estate 2020 a Nizza registra il ritorno de “La Castellada”, uno spettacolo notturno attraverso la storia di Nizza che si svolge sulla Colline du Château.

Dal 25 luglio al 15 agosto 2020, una passeggiata sarà proposta ogni sera alle 21 (tranne la domenica e il lunedì) da artisti, musicisti, cantanti e attori che, come in una macchina del tempo, condurranno "a modo loro" i partecipanti attraverso epoche diverse.



Con sullo sfondo l'eccezionale panorama della Baie des Anges, 12 “percorsi” faranno conoscere Garibaldi, Catherine Ségurane e molti altri grandi personaggi che hanno fatto la storia di Nizza. Risate, emozioni e partecipazione sono assicurate.



L’accesso al sito sarà consentito dalle ore 20 con l’obbligo di indossare la mascherina con le seguenti modalità:

A piedi: attraverso la scala che si trova nei pressi di Rauba Capeu a lato delle Ponchettes;

In auto: percorrendo Allée Fernand Benoit;

Per le persone con mobilità ridotta: 1 posto sul trenino (€ 5 prenotazione consigliata) o in auto.

Occorre tenere conto che il sito presenta differenze di altezza naturali lungo tutto il percorso, alcune parti sono di difficile accesso per le persone con mobilità ridotta.



Costo dell’evento:

Adulti: 10 euro a persona

Ridotti: 8 euro a persona per minori di 16 anni - persone con disabilità - persone in cerca di lavoro

Famiglie: 29 euro per 2 adulti e 2 bambini

Supplemento tariffa famiglia: 6 euro per bambino in più