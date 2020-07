Lunedì 10 agosto a Villeneuve Loubet insolito Campionato del mondo di Castelli di ciotoli

Lunedì 10 agosto, Plage de la Figuière dalle 9:00: un evento unico sulla Costa Azzurra, il 29 ° Campionato mondiale di Castelli di ciotoli di mare, le piccole pietre delle spiagge locali



Organizzato dal Comitato ufficiale delle vacanze in collaborazione con il municipio di Villeneuve Loubet e l'Ufficio del Turismo, questo campionato riunisce tutte le generazioni, famiglie, amici, di tutte le nazionalità!



Squadre di architetti di tutte le età, costruttori, designer, desiderosi di creare il loro monumento. Ogni squadra ha una trama su cui tutti dimostreranno immaginazione e destrezza. A poco a poco, ghiaia dopo ghiaia, per tutto il giorno, il pubblico sarà in grado di vedere meravigliosi risultati eretti: fortezze, cittadelle, fortezze, sotterranei, ponti e altre bastille.



Alla fine della giornata, dopo che la giuria è passata, molti premi e doni coronano il lavoro dei costruttori estivi.