L’OGC Nice giocherà in Europa League, ora è ufficiale

Seduta di allenamento per l'OGC Nice

Non corre buon sangue tra parigini e nizzardi, ma questa volta l’eccezione è d’obbligo.

Battendo col minimo scarto il Saint Etienne, il Paris Saint Germain si è assicurato la Coppa di Francia ed ha automaticamente aperto la porta al Nizza per accedere all’Europa League come quinta classificata nello scorso torneo di Ligue 1.

Ad ottobre quando la “seconda coppa europea” inizierà la propria avventura, l’OGC sarà dunque in campo a cercare di migliorare la performance di due stagioni fa, quando giunse ai sedicesimi di finale.



Ora la squadra si sta attrezzando per ben figurare nel torneo europeo ed anche per raggiungere l’obiettivo dato dallo sponsor Ineos, quello di agguantare l’ammissione alla Champions in uno dei prossimi due tornei.



La campagna acquisti, fino ad ora, ha portato alla corte di Patrick Vieira ben 5 giocatori che fanno ben sperare, mentre pare sia imminente la firma del contratto da parte di Rony Lopes: in queste ore la trattativa tra Siviglia e Nizza sta andando avanti dopo l’accordo raggiunto col calciatore. Il suo arrivo potrebbe rivelarsi determinante per le ambizioni della squadra rossonera giunta all’Europa League già nel primo anno della nuova gestione, un obiettivo che pareva impossibile dopo le traversie della scorsa estate.



Al momento i cinque nuovi arrivi sono: