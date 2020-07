Sviluppo economico e protezione della biodiversità e dell'ambiente: Nizza attiva un bando

E’ un territorio “ intelligente” che si è guadagnato un universale riconoscimento: riconosciuta a livello mondiale, la Métropole Nice Côte d’Azur si pone ancora di più a fianco degli attori economici e intende fare tutto il possibile per conciliare lo sviluppo economico e la protezione della biodiversità e dell'ambiente .

Per questa ragione è stato attivato il bando "Blue Innovation Challenge" per finanziare progetti che aiuteranno a sostenere la sperimentazione.

Le aziende, comprese le start-up e le associazioni, possono presentare domanda entro il 10 settembre 2020.

I risultati saranno resi noti, nel prossimo mese di dicembre, in occasione delle Assises de l’Economie de la Mer, che si terranno a Nizza.



Il bando sollecita la presentazione di progetti che mirino alla creazione di sperimentazioni locali innovative in termini di energie marine rinnovabili, biotecnologie, sicurezza e sorveglianza marittima, gestione dei porti, ingegneria marittima, acquacoltura, pesca e turismo marittimo.



I progetti selezionati non possono prescindere dalla protezione ambientale con un alto grado di innovazione tecnologica. Saranno premiati e supportati progetti di intelligenza artificiale.



I progetti selezionati riceveranno aiuti da 30 mila a 50 mila euro, che potranno costituire fino al 50% del costo totale del progetto, nonché un anno di inserimento e supporto all'interno dell'incubatore di imprese della Métropole Nice Côte d’Azur (CEEI), così da consentire una rapida integrazione nell'ecosistema economico locale.



Per presentare le domande occorre collegarsi con un sito dedicato ( clicca qui http://www.ceeinca.org/appel-a-projet-blue-innovation-challenge/)