Arriva Rony Lopes: il Nizza acquista peso in attacco

L’OGC Nice, ormai certo di partecipare all’Europa League, ha inanellato un sesto “acquisto” in un mercato estivo quanto mai prolifico.

Si tratta di un nome di peso, destinato a fare la differenza e magari a consentire di “sognare” l’aggancio alla zona Champions fin dal prossimo torneo, con un anno di anticipo sull’obiettivo fissato dalla nuova proprietà.



Alla corte di Patrick Vieira giunge dal Siviglia, in prestito, ma con diritto di riscatto a 20 milioni di euro, l’attaccante Rony Lopes.



Dopo una stagione non eccellente in Spagna, Lopes torna in Francia dove ha fatto vedere le cose migliori con prestazioni di peso soprattutto quando ha militato nel Monaco.

Nella stagione 2017 – 2018 realizzò 17 goal e firmò 12 assist vincenti in 50 incontri.



Il giocatore è chiamato a “dare carattere” alla squadra e ad imporsi per la sua velocità e la capacità di indirizzare il gioco nella fase sinistra dove avrà al suo fianco un compagno di squadra di valore quale è il nazionale Atal.

Viene così potenziato il sistema offensivo della squadra che può ora guardare con ottimismo al prossimo torneo.



Oltre a Rony Lopes a Nizza sono giunti, fino ad ora, altri cinque nuovi atleti:





Morgan Schneiderlin , 30 anni, centrocampista, francese, proveniente dall’Everton Football Club avrà il compito di svolgere il ruolo di regista in campo.

, 30 anni, centrocampista, francese, proveniente dall’Everton Football Club avrà il compito di svolgere il ruolo di regista in campo. Amine Gouiri, 20 anni, centravanti, francese, proveniente dall’Olympique Lyonnais. E’ un giovane di grandi qualità, in grado di coprire un po’ tutti i ruoli in attacco.

20 anni, centravanti, francese, proveniente dall’Olympique Lyonnais. E’ un giovane di grandi qualità, in grado di coprire un po’ tutti i ruoli in attacco. Flavius Daniliuc , 19, difensore centrale, austriaco, proveniente dal Bayern Monaco. E’ un altro giovane che è dotato di notevoli qualità tecniche, un vero mago nell’anticipare l’avversario.

, 19, difensore centrale, austriaco, proveniente dal Bayern Monaco. E’ un altro giovane che è dotato di notevoli qualità tecniche, un vero mago nell’anticipare l’avversario. Hassane Kamara , 26 anni, laterale sinistro, francese, proveniente dallo Stade de Reims. E’ un ottimo terzino sinistro con caratteristiche offensive, dotato di grandi qualità tecniche è in grade di inserirsi velocemente nel gioco offensivo “partendo da dietro”.

, 26 anni, laterale sinistro, francese, proveniente dallo Stade de Reims. E’ un ottimo terzino sinistro con caratteristiche offensive, dotato di grandi qualità tecniche è in grade di inserirsi velocemente nel gioco offensivo “partendo da dietro”. Robson Bambu, 22, difensore centrale, brasiliano, proveniente dal São Vicente. Seguito da tempo, è aggressivo, rapido e sa dare velocità alla palla: dovrebbe rivelarsi un vero “perno” nel gioco del Nizza.