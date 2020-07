Prime misure per salvaguardare l’ambiente: i dehors non saranno più riscaldati

Scommettere sull’ambiente e sulla biodiversità per uscire dalla crisi economica che ha colpito la Francia a causa dell’epidemia di coronavirus.

Non si tratta dell’ennesima frase fatta e nemmeno di una semplice dichiarazione d’intenti: i cittadini francesi saranno chiamati alle urne per un referendum popolare che “sancirà” la scelta ecologica attraverso l’iscrizione in Costituzione della “lotta contro il riscaldamento climatico e il rispetto della biodiversità”.