Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.



Ecco quelle che Montecarlonews propone.

ANDON

Gigi vous décape la tignasse - Barjaque Comédie Production

Sabato 1° agosto 2020 ore 21

Humoriste



ANTIBES

Exposition ID'ARGILE

Fino al 31 luglio 2020

Casemate Comte - Atelier éphémère, bd d’Aguillon



AURIBEAU-SUR-SIAGNE

Gigi vous décape la tignasse - Barjaque Comédie Production

Giovedì 30 luglio 2020 ore 21

Humoriste



Muzsikus Swing

Sabato 1° agosto 2020 ore 21

Jazz manouche



BEUIL

David ADOM 4tet

Venerdì 31 luglio 2020 ore 21

Jazz



BEAULIEU-SUR-MER

CINÉMA EN PLEIN AIR

Fino al 25 agosto 2020

AMPHITHEATRE DE LA BATTERIE

Tutti i martedì ore 21,15



TOMBÉS DU CIEL

Domenica 2 agosto 2020 ore 18,30

JARDIN DE L'OLIVAIE



LES NOCTURNES DE BEAULIEU

Fino al 26 agosto 2020

Place Marinoni

les-nocturnes-de-beaulieu

Luglio

29 Karma - Pop/Rock

Agosto

5 Caligagan - Reggae

12 Reset - Pop/Rock

19 Nil's - 70/80/90's

26 Los Chulos - Gipsy

Tous les mercredis à 19:00



BONSON

Mon meilleur copain - Chouette production

Venerdì 31 luglio 2020 ore 21

Théatre



CAILLE

Paris Swing

Giovedì 30 luglio 2020 ore 21

Chansons françaises



CANNES

Humour, Alex Jaffray

Palais des festivals et des congrès - Terrasse Riviéra

1 boulevard de la Croisette



Les nocturnes cannoises - Quai Saint-Pierre

quai Saint-Pierre, port de Cannes

Giovedì 30 luglio 2020 dalle 19 a mezzanotte



CONCERT,Musique - Les Crevettes Noires (Rock)

Venerdì 31 luglio 2020 ore 19 - 23

parvis de la MJC Picaud

23 avenue du Docteur Picaud



Danse, Les conviviales d'Iloha

Image du jardin

Venerdì 31 luglio 2020 ore 19 - 23

Iloha danse,

26 rue Louis Blanc à Cannes



Humour, Villa Jamel Comedy Club

Da venerdì 31 luglio a lunedì 3 agosto 2020 ore 19,30 e 22

Dans les jardins de la médiathèque Noailles

Médiathèque Noailles

1 avenue Jean de Noailles



Musique, Juan Carmona Quartet

Musiques du monde

Sabato 1° agosto 2020 ore 21,30

Palais des festivals et des congrès - Terrasse Riviéra

1 boulevard de la Croisette



Humour, Alexis Le Rossignol

Carte blanche à Performance d'Acteur

Martedì 4 agosto 2020 ore 21,30

Palais des festivals et des congrès - Terrasse Riviéra

1 boulevard de la Croisette



EXCURSION, Parcours pédestre - Quartier Carnot

Martedì 4 agosto 2020 ore 9,30

Lieu de départ : 1 boulevard Carnot, Cannes



ANIMATIONS, Les nocturnes cannoises - Boulevard Jean Hibert

Martedì 4 agosto 2020 dalle 19 a mezzanotte

Lieu : boulevard Jean Hibert, Cannes



ANIMATIONS, Les nocturnes cannoises - Marché de La Bocca

Mercoledì 5 agosto 2020 dalle 19 a mezzanotte

Marché provençal de La Bocca

Place du marché



EXPOSITION, Photographie

Nikos Aliagas - Thalassa : peuples de la mer

Fino al 31 agosto

boulevard de la Croisette



EXPOSITION, Sculpture

Louis Cane. Sculptures

Fino al 27 settembre 2020

Villa Domergue

15 av Fiesole, Cannes



EXPOSITION, Cinéma

Cannes fait le mur 2020

Fino al 14 ottobre 2020

rue d’Antibes



Exposition, Peinture, Portraits de femmes

Fino al 15 novembre 2020

Orari

Luglio e agosto: tutti i giorni dalle 10 alle 19 (mercoledì 21)

Settembre: tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18

Ottobre e Novembre: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17

Musée de la Castre

Le Suquet



Exposition, Kehinde Wiley, peintre de l'épopée

Louis Cane. Sculptures

Fino al 30 novembre 2020

Orari

Luglio e agosto: tutti i giorni dalle 10 alle 19

Settembre: tutti i giorni dalle 10 alle 18

Ottobre e Novembre: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18

Centre d’art La Malmaison

La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



EXPOSITION, Peinture

Olivier Masmonteil. Des horizons si grands

Fino al 6 dicembre 2020

Orari

Martedì - venerdì: 13 - 17

Sabato e domenica: 10 - 13 e 14 -18

Suquet des Art(iste)s - Résidence d’artistes

7 rue Saint-Dizier



CAP D'AIL

R.E.S.P.E.C.T Tribute ARETHA FRANKLIN

Sabato 1° agosto 2020 ore 21

Soul



CARROS

KAENA COLORA | FLAMENCO - FESTIVAL "LES NUITS DE LA VILLA"

Venerdì 31 luglio 2020 ore 21

Amphithéâtre Barbary

2, carriero Fernand Barbary - 06510 CARROS



ANAMORPHOZ | DUO JAZZ POÉTIQUE - FESTIVAL LES NUITS DE LA VILLA

Sabato 1° agosto 2020 apertura porete ore 19,30, concerto ore 21

Amphithéâtre Barbary -

2, carriero Fernand Barbary - 06510 CARROS



CASTAGNIERS

Richard CAIRASCHI

Sabato 1° agosto 2020 ore 21

Humoriste



CHATEAUNEUF - GRASSE

Michel on my mind - Laurent Coulondre

Giovedì 30 luglio 2020 ore 21

Jazz



CHATEAUNEUF D'ENTRAUNES

Ciné-Guinguette

Sabato 1° agosto 2020 ore 21

Spectacle musical



DALUIS

The Bzzz

Venerdì 31 luglio 2020 ore 21

Rock



DRAP

Evasion - Compagnie Corps et Danse

Giovedì 30 luglio 2020 ore 21

Cabaret



FALICON

Le diner de cons ! Théâtre Ségurane

Venerdì 31 luglio 2020 ore 21

Théâtre



GILETTE

Classico Flamenco Jazz

Mercoledì 5 agosto 2020 ore 21

Musique du monde



GOURDON

Muzsikus Swing

Domenica 2 agosto 2020 ore 21

Jazz manouche



GUILLAUMES

Nice Guitar Duet

Mercoledì 5 agosto 2020 ore 21

Musique classique



ISOLA

Le diner de cons ! Théâtre Ségurane

Giovedì 30 luglio 2020 ore 21

Théâtre



SURFIN' USA

Sabato 1° agosto 2020 ore 21

Rock



ISOLA 2000

VTT DE DESCENTE COUPE RÉGIONALE

Il 1° e il 2 agosto 2020

Bureau d'Information Touristique - Immeuble le Pélevos



LA PENNE

Docteur Blues & Mister Rag

Venerdì 31 luglio 2020 ore 21



LA TOUR-SUR-TINEE

François Arnaud "Cordes Latines"

Domenica 2 agosto 2020 ore 21

Musique du Monde



LA TURBIE

Yogan le Tsigane et son violon magique

Venerdì 31 luglio 2020 ore 20,30

Jazz manouche



LE ROURET

Mon meilleur copain - Chouette production

Martedì 4 agosto 2020 ore 21

Théatre



L'ESCARENE

Champs Elysées

Sabato 1° agosto 2020 ore 21

Chansons françaises



Lu Barbalùcou

Domenica 2 agosto 2020 ore 21

Spectacle niçois



LEVENS

Le pari d'en rire - Les 4 barbues

Sabato 1° agosto 2020 ore 21

Spectacle musical



LE ROURET

Champs Elysées

Venerdì 31 luglio 2020 ore 21

Chansons françaises



MANDELIEU-LA NAPOULE

Back to the 80s

Martedì 4 agosto 2020 ore 21

Pop



Caroline & The Swing Fellows

Mercoledì 5 agosto 2020 ore 21

Jazz



MENTON

VISITE GUIDÉE: LE JARDIN DES COLOMBIÈRES

Giovedì 30 luglio 2020 ore 10,30

Rendez vous à l’ entrée du jardin

312 Route de Super Garavan



VISITE GUIDÉE ÉCLAIR: LA SALLE DES MARIAGES DE JEAN COCTEAU

Giovedì 30 luglio 2020 ore 14,30

Mairie

17 Rue de la République



VISITE GUIDÉE : LE JARDIN SERRE DE LA MADONE

Giovedì 30 luglio 2020 ore 15

Jardin Serre de la Madone

Serre de la Madone

74 Route du Val de Gorbio, 06500 Menton



VISITE GUIDÉE: LE JARDIN FONTANA ROSA

Venerdì 31 luglio 2020 ore 14,30

Jardin Fontana Rosa

Fontana Rosa

6 Avenue Blasco Ibanez



VISITE GUIDÉE: LE JARDIN DE MARIA SERENA

Venerdì 31 luglio 2020 ore 10

Jardin Maria Serena

21 Prom. Reine Astrid



ANIMAUX RÉELS OU ANIMAUX FANTASTIQUES ? JEU DE PISTE AU MUSÉE DE PRÉHISTOIRE RÉGIONALE

Fino al 31 agosto 2020

Rue Lorédan Larchey 06500 Menton



EXPOSITION : COCTEAU DESIGN

Fino al 14 settembre 2020

Musée du Bastion

Quai Napoléon III



PARCOURS ETHNOBOTANIQUE EXPOSITION À L’HÔTEL ADHÉMAR DE LANTAGNAC

Dal Martedì al venerdì dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 18. Ingresso gratuito, obbligo di mascherina

Espace Patrimoine – Hôtel Adhémar de Lantagnac – 24 rue Saint Michel



LE CITRON DE MENTON EXPOSITION À L’HÔTEL ADHÉMAR DE LANTAGNAC

Dal martedì al sabato dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 18

Hôtel Adhémar de Lantagnac

24 rue Saint Michel

MONACO

Variations, les Décors lumineux d’Eugène Frey

Fino a domenica 30 agosto 2020

Exposition "Variations, les Décors lumineux d’Eugène Frey" présentés par João Maria Gusmão

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



50 ans Théâtre du Fort Antoine

Venerdì 31 luglio 2020, ore 21,30

projection du film "Le Havre" de Aki Kaurismäki

Fort Antoine

Avenue de la Quarantaine



50 ans Théâtre du Fort Antoine

Martedì 4 agosto 2020 ore 21,30

Sérénade au Clair de lune par la section des bois de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Kazuki Yamada. Au programme : Mozart, Debussy, Gounod

Fort Antoine

Avenue de la Quarantaine



Animaux réels ou animaux fantastiques ? Jeu de piste au Musée de Préhistoire régionale

Fino al 31 agosto 2020 dlle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18

Musée de Préhistoire régionale

Rue Lorédan Larchey



NIZZA

CONCERT DE GAUTIER CAPUÇON

Giovedì 30 luglio 2020

MIROIR D’EAU DE LA PROMENADE DU PAILLON



LE TREMPLIN DES PLAGES DU RIRE

Lunedì 3 agosto 2020 ore 20,30

THÉÂTRE DE VERDURE

Espace Jacques Cotta

Promenade des Anglais - 06000 NICE



LA CASTELLADA

Fino al 16 agosto 2020

PARC DE LA COLLINE DU CHATEAU

Le retour de la Castellada. A la tombée de la nuit, la Colline du Château deviendra le décor naturel d’un parcours dans l’histoire de Nice avec une dizaine de haltes – spectacles joués par 15 comédiens.

la-castellada

Rue des Ponchettes - Rue de Foresta - Montée Montfort



Le Théâtre National de Nice hors les murs

Fino al 30 agosto tutti i giorni ore 19

Promenade du Paillon – Kiosque du TNN



LES CONTES D’APÉRO

Fino al 22 agosto 2020

KIOSQUE DU TNN

PROMENADE DU PAILLON





SOIRÉES MUSICALES EN CŒUR DE VILLE

Fino al 31 luglio 2020

DIVERS LIEUX DE NICE

Dès début juillet, des soirées musicales seront organisées à des endroits commerçants invitant les niçois et touristes à venir passer leur soirée sur les terrasses étendues des restaurateurs. Les commerçants seront aussi invités à fermer plus tard.

Venerdì 31 luglio - Garibaldi



MAINTENANT LE DESSIN (ET LA PEINTURE...) !

Fino al 31 luglio 2020

ESPACE À VENDRE

10 rue Assalit



SAINT-FRANÇOIS, LE TEMPS RETROUVÉ

Fino al 31 luglio 2020

PLACE SAINT-FRANCOIS

Présenter le passé de l’ensemble patrimonial Saint-François c’est retracer plus de huit siècles de l’histoire de notre ville.

exposition-saint-francois-le-temps-retrouve

Vieux Nice



Quando Nizza si chiamava Cemenelum

Il Museo Archeologico di Nizza / Cimiez propone delle giornate aperte a tutta la famiglia alla scoperta delle radici della città

Sulle tracce degli archeologi - Introduzione all'archeologia - Ogni mercoledì alle 14,30 fino al 12 agosto

Il sito di Cemenelum - Scoperta del sito archeologico e della città antica - Ogni sabato alle 10 fino all'8 agosto

Le collezioni del museo - Scoperta delle mostre permanenti e temporanee - Ogni sabato alle 14,30 fino all’8 agosto

Il Museo archeologico di Nizza / Cimiez si trova in Avenue des Arènes 160 a Nizza



NICE CLASSIC LIVE - MUSÉE MATISSE

Fino al 15 agosto 2020

PARVIS NORD DU MUSÉE MATISSE

164 av des Arènes de Cimiez



LES CONTES D’APÉRO

Fino al 22 agosto 2020 ore 19, tutti i giorni

KIOSQUE DU TNN, PROMENADE DU PAILLON



PIERRE SOULAGES, LA PUISSANCE CRÉATRICE

Fino al 23 agosto 2020

LYMPIA ESPACE CULTUREL DEPARTEMENTAL

52 Bd de Stalingrad



LES SOIRÉES DE LA VILLA MASSÉNA

Musique, Spectacle, Théâtre

Fino al 26 agosto 2020

65 rue de France - 35 Promenade des Anglais



Tre mostre fotografiche al Parc Phoenix

"Regards sauvages" di Jean-Paul Acquaviva alla Salle Prairial

" A la rencontre des Primates " di Jean-Louis Cresp, Salle Cassini

"Lueurs nocturnes" di Anthony Turpaud, Salle Floréal

Fino al 30 agosto 2020

Il Parc Phoenix si trova sulla Promenade des Anglais numero 405 a Nizza ed è aperto tutti i giorni dalle 9,30 alle 19,30.



VOILÀ L'ÉTÉ

Fino al 29 agosto 2020

LA STATION & DANS LA GRANDE HALLE DU 109

Mercoledì e giovedì: 13:00 - 19:00 Venerdì e sabato: 13:00 - 21:00

89 route de Turin - 06300 NICE



PHOTOGRAPHES EN ASIE "SENTIER"

Fino al 30 agosto 2020

MUSÉE DÉPARTEMENTAL DES ARTS ASIATIQUES

405 Promenade des Anglais



JACQUES BORGETTO, « SI PRÈS DU CIEL, LE TIBET »

Fino al 30 agosto 2020

MUSEE DE LA PHOTOGRAPHIE CHARLES NEGRE

1 place Pierre Gautier



MATISSE MÉTAMORPHOSES

Fino al 15 settembre 2020

MUSÉE MATISSE

164 av des Arènes de Cimiez



SHAILESH BR - THE LAST BRAHMIN

Fino al 20 settembre 2020

VILLA ARSON - ECOLE ET CENTRE NATIONAL D'ART CONTEMPORAIN

20 av Stephen Liégeard



MONOGRAPHIES : SOL CALERO ET ZORA MANN

Fino al 20 settembre 2020

VILLA ARSON - ECOLE ET CENTRE NATIONAL D'ART CONTEMPORAIN

20 av Stephen Liégeard



KRISTOF EVERART

Fino al 20 settembre 2020

VILLA ARSON - PASSAGE DES FOUGERES

20 av Stephen Liégeard



SUR LA TERRE DES DIEUX - MARC CHAGALL ET LE MONDE GREC

Fino al 21 settembre 2020

MUSÉE NATIONAL MARC CHAGALL

36 av Docteur Ménard (angle bd de Cimiez)



LE TRADITIONNEL TIR DU CANON DE NICE

Fino al 27 settembre 2020

TERRASSE NIETZSCHE, SUR LA COLLINE DU CHATEAU DE NICE

Venez découvrir une reconstitution théâtralisée du traditionnel tir du canon de midi à Nice.

Rue des Ponchettes - Rue de Foresta - Montée Montfort - 06300 NICE

Orario 11,45 - Rapprsentazione folkloristica la domenica



MARC POLLINI - ISLANDE, ÎLE NOIRE

Fino al 30 settembre 2020

MUSEE DE LA PHOTOGRAPHIE CHARLES NEGRE

1 place Pierre Gautier



LES ANNÉES JOYEUSES

Fino al 15 novembre 2020

MUSÉE MASSÉNA

65 rue de France - 35 Promenade des Anglais



LA MORT N'EST PAS UNE FIN - NÉCROPOLIS

Fino al 17 gennaio 2021

MUSEE D'ARCHEOLOGIE DE NICE CIMIEZ

160 av des Arènes de Cimiez



OPIO

Classico Flamenco Jazz

Giovedì 30 luglio 2020 ore 21

Musique du monde



François Arnaud "Cordes Latines"

Sabato 1° agosto 2020 ore 21

Musique du Monde



PEILLE

Carnaby Street

Venerdì 31 luglio 2020 ore 21

Rock’and roll



RIGAUD

Corsicarpa

Sabato 1° agosto 2020 ore 21

Musique du Monde



ROQUEBILLIÈRE

CHACUN SA ROUTE, CHACUN SON REFUGE

Fino al 31 luglio 2020

Exposition photo

Bureau d'Information Touristique



ROQUEFORT-LES-PINS

E-SSENSUAL

Venerdì 31 luglio 2020 ore 21

Soul



Edmond - Théâtre RUSSA LUX

Sabato 1° agosto 2020 ore 21

Théâtre



SAINTE-AGNES LES MOLDAVES

Les moldaves

Mercoledì 5 agosto 2020 ore 21

Cirque



SAINT-ANDRE-DE-LA-ROCHE

DOUCE FRANCE

Domenica 2 agosto 2020 ore 21

Chansons françaises



SAINT-AUBAN

Ciné-Guinguette

Venerdì 31 luglio 2020 ore 21

Spectacle musical



SAINT-BLAISE

Mellow Swing

Giovedì 30 luglio 2020 ore 21

Jazz



SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE

Whitney Houston

Venerdì 31 luglio 2020 ore 21

Soul



SAINT-ÉTIENNE-DE-TINÉE

La grande bagarre de Don Camillo - Théâtre du Verseau de Cannes

Giovedì 30 luglio 2020 ore 21

Théâtre



SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

CINÉMA EN PLEIN AIR « À COUTEAUX TIRÉS » - VOSTF

Mercoledì 5 agosto 2020 ore 21

JARDIN DU PRESBYTÈRE



SAINT-LAURENT-DU-VAR

CINÉ D'ÉTÉ 3E ÉDITION

Cinéma - Fino al 19 agosto

Parvis de l'Hôtel de Ville

222 Esplanade du Levant



SAINT-LEGER

Paris Swing

Venerdì 31 luglio 2020 ore 21

Chansons françaises



SAINT-MARTIN-DU-VAR

Caroline & The Swing Fellows

Giovedì 30 luglio 2020 ore 21

Jazz



SAINT-MARTIN-VÉSUBIE

Orchestre de Cannes PACA

Giovedì 30 luglio 2020 ore 21

Musique classique



VALLAURIS

Genesya

Lunedì 3 agosto 2020 ore 21

VALLAURIS

Rock



Elegancia - Compagnie Elégance

Martedì 4 agosto 2020 ore 21

Revue



SALLAGRIFFON

Muzsikus Swing

Venerdì 31 luglio 2020 ore 21

Jazz manouche



TENDE

Edmond - Théâtre RUSSA LUX

Venerdì 31 luglio 2020 ore 21

Théâtre



TOUET-SUR-VAR

Mon meilleur copain - Chouette production

Domenica 2 agosto 2020 ore 21

Théatre



TOURRETTE-LEVENS

Francois Arnaud Hommage à Stéphane Grappelli

Giovedì 30 luglio 2020 ore 21

Jazz



Thomas Vaccari's Band

Domenica 2 agosto 2020 ore 21

Funk



VALBERG

SURFIN' USA

Venerdì 31 luglio 2020 ore 18

Rock



VALBONNE

David ADOM 4tet

Giovedì 30 luglio 2020 ore 21

Jazz



VALLAURIS

DOUCE FRANCE

Lunedì 3 agosto 2020 ore 21

Chansons françaises



VENANSON

Miss DEY and the Residents

Domenica 2 agosto 2020 ore 21

Rock’and roll



VENCE

SURFIN' USA

Domenica 2 agosto 2020 ore 21

Rock



ETOILES GRANDEUR NATURE

Fino al 21 dicembre 2020

www.vence-tourisme.com

Col de Vence

villa Alexandrine - 39 rue du 8 mai 45 - Place du Grand Jardin -