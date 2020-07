Museo Luis de Funès di Saint-Raphaël: il 31 luglio si compie un anno con una giornata speciale

Venerdì 31 luglio, il museo Louis de Funès celebrerà il suo primo anniversario! Già oltre 65.000 visitatori hanno visitato questo museo dedicato al più popolare degli attori francesi!

È una scommessa vinta che il museo Louis de Funès ha conosciuto sin dalla sua apertura 1 anno fa, un riflesso dell'entusiasmo del pubblico per l'attore con 150 film e 400 milioni di spettatori.

Inaugurato il 31 luglio 2019, in occasione del 105 ° compleanno dell'attore, il museo offre una gioiosa passeggiata nell'universo di Louis de Funès, ricco di oltre 400 documenti: estratti di film, lettere, poster, foto e souvenir personali. Un museo progettato a sua immagine: elegante, divertente e infinitamente gioioso.

Che si tratti della ricostruzione di un vero giardino per evocare la passione di Louis de Funès per il giardinaggio e la sua lotta per l'ecologia, ma anche di una stanza nel castello dove ha trascorso vent'anni della sua vita, ogni spazio creato è intriso di un'atmosfera speciale. Da intimi a grandi successi, tutta la sua carriera è esposta lì, in particolare grazie a immagini inedite dell'INA, estratti sonori e altri numerosi tesori ... I visitatori sono conquistati all'unanimità alla fine della loro visita, hanno il sorriso sul viso e ricordi nella tua testa ...

In programma, quindi, una serata in omaggio a Louis de Funès: Jazz e Fantomas saranno presenti!

Dalle 20:00, Place Coullet darà il benvenuto a Jacky Terrasson, famoso pianista jazz francese, per un concerto gratuito, offrendo un mix di musica dei film di Louis de Funès e una presentazione del suo ultimo album "53".

Poi alle 10 di sera, è tempo per una proiezione cinematografica all'aperto gratuita, con la proiezione del film "Fantomas" diretto da André Hunebelle, (sempre in Place Coullet). Quando è uscito, questo film ha attirato 4,5 milioni di spettatori nei cinema francesi.

Questa commedia investigativa franco-italiana, pubblicata nel 1964, è il primo film della trilogia di André Hunebelle, seguita da "Fantômas s'échaîne" nel 1965 e "Fantômas contre Scotland Yard" nel 1967.