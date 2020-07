Tempo di saldi: con Nice Shopping tutto è più semplice

Fino all'11 agosto 2020, oltre 6 mila esercizi commerciali, a Nizza, tagliano i prezzi: siamo in pieno periodo di saldi.

Nel centro della città, come in tutti i quartieri, non mancano le occasioni per qualche buon affare: moda, tecnologia, decorazione, bellezza, un vero paradiso dello shopping.



Anche internet scende in campo per dare una mano a chi vuole fare degli acquisti e cerca informazioni preventive: tutto su un sito, è sufficiente cliccare su www.niceshopping.fr



Nizza è turismo, svago, tempo libero, ma anche uno dei luoghi preferiti per lo shopping: si trova di tutto, in centro come in periferia e ci si può sbizzarrire fra boutiques chic e negozietti nei quali si può trovare anche l’impensabile.



Si va dai più bei marchi internazionali e dai più importanti designer in boutique dedicate o in grandi magazzini e centri commerciali, alle specialità culinarie, come tapenade o socca, al tessuto e all'artigianato provenzale: le opportunità sono veramente tante.



Alle spalle dell’operazione “saldi estivi” non solo tanti commercianti che cercano di riprendersi dopo la chiusura forzata a causa dell’epidemia, ma anche un’organizzazione, quale è Nice Shopping , che mira a promuovere il commercio a Nizza e soddisfare le aspettative di acquisto dei clienti locali e turistici.



Si tratta di un’associazione senza scopo di lucro fondata nel mese di maggio del 2017.



Per la prima volta, in Francia, proprio a Nizza i principali attori economici si sono riuniti attorno ad un progetto comune e Nice Shopping aiuta i consumatori nei loro acquisti attraverso informazioni pratiche, un blog, informazioni sugli eventi di Nizza da non perdere, servizi esclusivi e offerte per facilitare gli acquisti e offrire un'esperienza di acquisto completamente nuova.