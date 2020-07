Francesco Saverio Vetere ha presentato il suo nuovo libro: “Le luci della strada”

Pochi giorni fa, nella splendida cornice di Piazza Navona, sotto la cupola di Sant’Agnese in Agone, si è tenuta la presentazione del libro “Le luci della strada”, ultima fatica letteraria del Prof. Avv. Francesco Saverio Vetere, Segretario Generale USPI.

Il libro racconta di sette amici sulla sessantina che si incontrano la notte di capodanno nella casa dell’unico non sposato e parlano per tutta la notte, a modo loro, di fatti lontani nel tempo. L'opera è stata pubblicata poche settimane fa da Edizioni Efesto che ha curato, in collaborazione con l’Associazione Brutium e la sua Presidente, Gemma Gesualdi, l’organizzazione della presentazione.

All’evento sono intervenuti il Dott. Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale Asl Roma 4 e Commissario straordinario Asl Roma 3, la Prof. Maria Panetta, Docente di mediazione culturale e cultura letteraria presso l’Università di Roma “Sapienza”, Pino Strabioli, Conduttore televisivo RAI e Alfredo Catalfo, titolare della Casa Editrice Efesto ed editore del libro.

Il libro lo si può trovare online su Ibs.it, Amazon, sul sito delle Edizioni Efesto nella collana “theoretikà” e su altre piattaforme.