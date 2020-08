Estate 2020 a Vallebona "Limited Edition"

VALLEBONA è il paese dell’Ape in Fiore, la manifestazione che ogni anno richiama tantissimi turisti nel colorato e pittoresco borgo dell’estremo ponente ligure. Quest’anno la festa si ‘trasforma’ e assume una veste più semplice ed essenziale: ‘caminai cianin” questo è il motto del 2020 che sostituisce “caminai de cursa” che ha accompagnato le edizioni precedenti.

Nei carugi e nelle piazze sono state posizionati gli automezzi simbolo del borgo: seguendo la mappa o anche semplicemente passeggiando tra i vicoli si possono scoprire le Api addobbate con installazioni artistiche e creative, materiale di riciclo, decorazioni originali e personali .

La novità: rimarranno per TUTTA l’estate, giorno e notte per dare la possibilitá ai visitatori di poterle ammirare in qualsiasi momento, in tutta tranquillità a salvaguardia della nostra salute;

Da domani domenica 2 agosto une serie di eventi curati e pensati daranno il via a questa estate 2020 ‘Limited Edition’:

Domenica 2 agosto in piazza dell’Oratorio ore 21,15 Liber Theatrum, il regista Diego Marangon propone una serata di musica e poesia : “SE NON POSSIAMO USCIRE RESTEREMO A CASA A LEGGER POESIE”.

Giovedì 6 agosto in piazza dell’Oratorio ore 21,15 è il turno dei Mostly Harmless musica live: l’elegante voce di Chiara ci farà ascoltare brani di repertorio, cover e testi inediti scritti e dedicati a Vallebona.

Domenica 9 agosto concerto d’organo pressi la Chiesa di San Lorenzo – Rassegna musicale Internazionale “Al lume delle stelle” con il Maestro Michele CROESE. Arie di Bach, Vivaldi, Mozart e tanti altri maestri

10 agosto Festa patronale: Santa Messa alle ore 10,30 con benedizione solenne.

Alla sera ore 21 in Piazza dell’Oratorio la Banda comunale di Vallebona, guidata dal Maestro Alessandro Rebaudo, proporrà brani per celebrare grandi nomi della nostra storia: Ennio Morricone, Mina, Carosone, Fellini e tanti altri.

Giovedì 13 agosto in piazza dell’Oratorio ore 21,15 incontro con l’autrice Sara Rattaro: scrittrice italiana, docente di Scrittura creativa presso l’Università di Genova, vincitrice di vari premi tra i quali il Premio Bancarella 2015, presenterà con Diego Marangon, il suo ultimo romanzo.

Martedì 26 agosto in piazza dell’Oratorio ore 21,30 live music: ritmi coinvolgenti con “Muxica muderna”, canzoni liguri in dialetto composte ed eseguite da Martino Biancheri, polistrumentista molto amato e seguito da un folto pubblico.

Per fine agosto è previsto il progetto “scatTIAMO Vallebona” : un’esperienza di fotografia analogica diretta e curata da Saverio Chiappalone. FotografiAMO Vallebona: passeggiando tra i carugi di Vallebona, Saverio accompagnerà i partecipanti ad osservare e fotografare panorami, paesaggi e ritratti. L’esperienza proseguirà nella scelta delle stampe dove i partecipanti avranno un ruolo attivo anche nella fase dello sviluppo degli scatti. Le fotografie scelte verranno poi rese pubbliche attraverso una piccola mostra. Per info: info@saveriochiappalone.it

Mercoledì 2 settembre in piazza dell’Oratorio ore 21,15 proiezione film a cura del Cinema Cristallo .di Dolceacqua .

Per il mese di settembre ci saranno altre novitá, seguiteci per rimanere aggiornati.

Si ringraziano Simona Alborno per la supervisione artistica, Saverio Chiappalone per il supporto video fotografico, gli Ape Friends e il fantastico gruppo di volontari di Vallebona che con affetto ed impegno rende possibile la riuscita di tutti gli eventi.

A tutela della salute , il pubblico sarà “diffuso” ed in ordine sparso

VALLEBONA, una comunità che sa essere unita anche a distanza!

