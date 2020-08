Formula 1. Nel finale di gara a Silverstone succede di tutto, sorride anche Leclerc: il monegasco della Ferrari è terzo

Sale per la seconda volta in stagione sul podio il monegasco Charles Leclerc, con una Ferrari che mostra ulteriori segnali di ripresa anche sul passo gara, dopo la buona qualifica di ieri.

È andato in crescendo il film del Gran Premio di Gran Bretagna: la ripartenza dopo la prima Safety Car (incidente al primo giro tra Albon e Magnussen, con il pilota Haas fuori gara e il pilota Red Bull penalizzato di 5 secondi, decisione forse troppo estrema) non regala emozioni, lo fa un po' meglio la seconda ripartenza dopo lo spettacolare botto di Kvyat all'ingresso delle Becketts (illeso il russo, distrutta la sua Alpha Tauri) che stravolge le strategie di tutti che ne approfittano per montare gomma bianca e provare ad andare in fondo. Tutti tranne Grosjean, che con la sola Haas rimasta in pista resta su gomma gialla a battagliare col gruppo Mclaren e Renault, in cui spicca un bellissimo sorpasso di Norris ai danni di Ricciardo, non proprio un novellino in fatto di battaglie in pista.