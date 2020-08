Covid 19: file per il test gratuito a Nizza

Fila, di prima mattina, in Place Massena per il test

Non solo mascherine per tutti, anche all’aperto, ma test sierologici senza formalità alcuna: Nizza non lascia nulla d’intentato per assicurare ai propri cittadini ed ai turisti che stanno tornando in Costa Azzurra serenità e, per quanto è possibile, tranquillità in momenti non certo facili.

Possono accedere ai tre punti nei quali vengono effettuati i test, tramite tampone nasale, tutti i cittadini, residenti o no in città : si tratta di un’operazione generalizzata che è destinata a consentire una mappatura della città ed anche a tastare il polso di una situazione che è sempre più complicata.



Le file in attesa, fin dal primo mattino, come testimoniano le nostre fotografie scattate in Place Massena, sono lunghe, ma le operazioni scorrono veloci e, nello spazio di 24/48 ore, attraverso una mail giunge il responso che, per i cittadini residenti, è trasmesso anche al medico di famiglia.



Il Dipartimento delle Alpi Marittime, come riportato dal sito ufficiale Santé Publique France, presenta un tasso di positività di 0,8, la Regione PACA di 1,2 e la Francia di 1,4.