Appuntamenti in stile barocco in Valle Roja con visite e approfondimenti culturali

In collaborazione con la Communanuté de la riviera française, l'Ufficio del Turismo Menton, Riviera & Merveilles, propone durante tutto il periodo estivo, visite e appuntamenti per scoprire le ricchezze del patrimonio locale. Con oltre 100 date, l'agenda culturale di questa estate si annuncia ricca.

Gli appuntamenti in Riviera versione 2020 fanno tappa ai Villaggi del Medio e Alto Paese, dove, per la situazione sanitaria, sono favoriti spettacoli e visite all’aperto con la parola d'ordine di risvegliare i vostri sensi.

In programma : visite guidate e incontri insoliti passeggiate tra le vie, musica all'aperto, incontri ballo-teatro e anche una sorpresa in chiaroscuro in luoghi atipici.

Quest'anno la programmazione é raggruppata in un Diario di Viaggio ed é prolungata fino a metà ottobre proponendo temi in linea con i festeggiamenti già in programma nei differenti comuni.

Contemporaneamente al progetto di valorizzazione delle Escapades Baroques nelle Alpi, e in occasione dei Baroquiales di Sospel, questi nuovi appuntamenti vi porteranno alla scoperta degli edifici barocchi sul territorio.

Attraversando le notevoli decorazioni ai piedi dei campanili a bulbo, o spingendo le porte delle cappelle, scoprirete dipinti e pale d'altare straordinari. La quintessenza dell'arte barocca in tutti i suoi stati.

Buona notizia, per il lancio della stagione, le visite sono gratuite per tutta la prima settimana.

-Appuntamenti in stile barocco nelle valli

Queste visite guidate attraverso i vicoli, vi faranno rivivere la storia della Riviera e scoprire i tesori dell’arte barocca. Dalla maestosa cattedrale di San Michele di Sospel, allo spettacolare Monastero dei Francescani a Saorge passando per le inattese ricchezze delle piccole Cappelle dei Penitenti, apprezzerete la finezza e la profusione delle dorature che vi si trovano.

LE DATE :

TENDE : 20 luglio - 3,17,31 agosto - 21 set - 5 ott alle14h30

SOSPEL : 16,30 luglio- 13,27 agosto- 10,24 set - 8 ott alle 10h30

BREIL-SUR-ROYA : 4,25 agosto - 1,22 set alle 14h30

LA BRIGUE : 13,27 luglio- 17, 31 agosto - 7,28 set - 5 ott alle 14h30

SAORGE : 15,22,29 luglio - 5,19 agosto - 2,9,16,23,30 set alle 14h30

MOULINET : 23 luglio - 20 agosto alle 14h30

MENTON : 9 agosto alle 14h30

TARIFFE :

6 € (Gratis - 18 ans) – Iscrizione obbligatoria (15 persone massimo)

Durata : 2h

- Vivi una fuga barocca nelle valli

Seguendo i sentieri barocchi, la strada del sale e delle spezie, tra il Ducato di Savoia e il Mediterraneo, sarà una scoperta significativa della storia e delle tradizioni locali punteggiata da incontri insoliti e da golose degustazioni. Vivrete un'esperienza unica nelle valli della Roya e Bévera

LE DATE :

TENDE : 21 luglio - 10 agosto- 14 set alle 14h30

SOSPEL : 11 agosto - 15 set - 15 ott alle 14h30

BREIL-SUR-ROYA : 21 luglio - 18 agosto - 8 set - 6 ott alle 14h30

SAORGE : 12,26 agosto alle 14h30

TARIFFE :

15 € (10 € - 18 anni) - Iscrizione obbligatoria (15 persone massimo)

Durata : mezza giornata (3h circa)

I permessi d'ingresso al Monastero di Saorge sono compresi

- Spettacolo « Echappée baroque »

Mademoiselle F* e Monsieur K propongono un duo che combina danza e teatro, pieno di dolce follia, di sorprese e incontri insoliti, dove la risata e la poesia disegnano il mondo vacillante del barocco

Una passeggiata mozzafiato per vivere un'esperienza significativa e piena di emozioni.

LE DATE :

TENDE : 10 Agosto alle 18h

SOSPEL : 11 agosto alle 18h

SAORGE : 12 agosto alle 18h

MENTON : 13 agosto alle 18h

TARIFFE :

Gratis – Iscrizione obbligatoria (50 persone massimo )

Durata: 1h15

-Sorpresa barocca al tramonto...

Dall'ombra alla luce, scoprirete i tesori nascosti che si illumineranno in un edificio del barocco aplino! Una sorpresa in chiaroscuro in 2 luoghi straordinari del Barocco : la cattedrale Saint-Michel e la chiesa Sancta Maria in Albis a Breil-sur-Roya.

LE DATE :

SOSPEL : 30 luglio- 15 agosto- 5,19 set alle 21h

BREIL-SUR-ROYA : 18 luglio - 22 agosto - 12 set- 3 ott alle 21h

TARIFFE :

6 € (Gratis- 18 anni) – Iscrizione obbligatoria (15 persone massimo )

Durata: 1h15