Il Prefetto ha deciso: in otto località della Costa Azzurra obbligatorie le mascherine anche all’aperto

È durato appena tre giorni il provvedimento firmato da Christian Estrosi per imporre l’utilizzo delle mascherine nell’area centrale di Nizza.

Giusto il tempo per ottenere il via libera dal Tribunale Amministrativo che ha respinto un ricorso contro l’ordinanza che tutto è stato superato dal Prefetto delle Alpi Marittime.

Nella serata di ieri è stato pubblicato l'arrêté préfectoral, con il quale il Prefetto Bernard Gonzalez rende obbligatorio l’utilizzo della mascherina in otto comuni delle Alpi Marittime con modalità specifiche per ogni località.

Diviene dunque obbligatorio, a partire dalla sera del 5 agosto, l’utilizzo di mascherine, per le persone di età superiore agli 11 anni, con esclusione dei disabili , quando accedono in particolari aree cittadine.

Questi gli otto comuni interessati al provvedimento

BIOT

Obbligo nel corso di eventi e manifestazioni su pubbliche aree o su strade e in particolare nell’area esterna del Jardin Frederic Mistral.

Nelle zone interessate al mercato settimanale e sui mercati rionali.



LA GAUDE

Nelle zone interessate al mercato di Sainte Apolline ed al mercato di Place Sciandra;

Zona commerciale des Nertieres;



MENTON (dalle 10 alle 01,00)

Zone pietonne :

Rue Saint Michel

Rue Geis

Rue Nilsson

Rue des Marins

Rue Trenca

Place Clemenceau

Place aux Herbes

Place du Cap

Place Fornari

Place Koenig

Zone Esplanade des Sablettes

Quai Bonaparte a destra delle escaliers monumentaux

Quai Napoleon III

Quai Gordon Bennett

Quai Imperatrice Eugenie

Esplanade des Sablettes (anche sul pontone)

Promenade de la mer

Zone Bastion

Quai de Monleon

Esplanade Francis Palmer

Mail du Bastion.

Zone Promenade du Soleil

Promenade du soleil (fino alla Place d'Armes)

Avenue Sadi Carnot

Avenue Felix Faure



MOUGINS

Tournamy Val de Mougins: Avenue de Tournamy / Rond point Tournamy / Debut de l'avenue Font Roubert / Avenue Marechal Juin;

Campane / Carimal: Avenue Marechal Juin / Carrefour Blanchisserie / Chemin de Carimal jusqu'au carrefour Avenue de l'Aubarede;

Campelieres / Blanchisserie: Chemin des Campelieres / Avenue du Campon depuis le carrefour jusqu'au rond point Churchill;

Vieux village

Saint Basile / Tzanck: Avenue Saint Basile / Avenue Maurice Donat jusqu'd Pall& des Ormes;

Mougins le Haut: Place des Arcades.



NIZZA (dalle 10,00 alle 01,00)

A Ovest: boulevard Gambetta

A Nord: gare Thiers, avenue Thiers

A Est: avenue Jean Médecin nella sua integralità, Place Massena, Avenue Felix Faure Promenade du Paillon (Coulée verte), Avenue St Jean Baptiste, Rue Docteur Ciaudo, Place Garibaldi, Rue Cassini, Place Ile de Beaute, Port;

A Sud: Quai Rauba Capeu, Quai des Etats-Unis, Promenade des Anglais (dalla rue Max Gallo fino all’intersezione della Promenade des Anglais e boulevard Gambetta oltre alla porzione del marciapiede sud della Promenade des Anglais tra boulevard Gambetta e boulevard Magnan).



SAINT CEZAIRE SUR SIAGNE

Nel corso dei mercati Place du General de Gaulle, Rue de la Republique, Boulevard Courmes, Placette des Ormeaux



SAINT LAURENT DU VAR

Place Foata (accesso alla stazione di Saint-Laurent-du-Var).

Avenue Guynemer (centre commercial CAP 3000)

Avenue Donadd, depuis la promenade Cousteau a l'avenue H. Lantelme. (centre commercial CAP 3000)

Promenade J-Y Cousteau. (bord de mer)

Promenade Landsberg am Lech (bord de mer)

Promenade des Goelands (bord de mer)

Promenade des Hots bleus (bord de mer)

Quai de la Perouse (Port de Saint-Laurent-du-Var)

Mole Ouest — Quai de la capitainerie.

Mercati :

Domenica: rue du 11 novembre e esplanade du levant

Sabato: Place Jean Moulin

Mercoledì: Place du Vallonne

Martedì e venerdì: avenue Donada



VENCE

Nel corso degli avvenimenti organizzati sulle vie pubbliche e, in particolare: Place du Grand Jardin, Place Clemenceau, Place Godeau, Treteaux de Vence.



La sanzione, trattandosi di provvedimento del Prefetto, per quanti saranno sorpresi senza la mascherina sarà di 135 euro.



Alcuni comuni, anche ad alta densità turistica, non sono compresi in questa ordinanza e, tra questi Cannes, Antibes, Mandelieu La Napoule e Villefranche.