La comunicazione virtuale diventa strategica nel processo di promozione dell'immagine di un paese

La comunicazione virtuale diventa strategica nel processo di promozione dell'immagine del paese, ma anche dell'ambiente aziendale, compresi i prodotti moldavi.

Oggi, il contatto è stato stabilito con Enrico Giovanni Grieco, il rappresentante del Gruppo Morenews, specializzato nell'organizzazione di eventi promozionali attraverso piattaforme web e quotidiani online.

Durante le discussioni, è stato concordato lo sviluppo di un progetto virtuale per promuovere la Repubblica di Moldavia con la collaborazione di uomini d'affari del nostro paese, che lavorano in vari settori dell'economia nazionale, ma anche con la comunita moldava in Italia.