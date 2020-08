Lo Yachting Festival 2020 punta su un evento che riporti al nautica alla 'normalità'

Tradizionalmente primo evento del calendario nautico e leader dei saloni in acqua d’Europa, lo Yachting Festival 2020, in quest’anno così particolare, sarà anche la prima grande manifestazione internazionale a riaprire dopo il confinamento.

Questa 43esima edizione resterà fedele al DNA del salone, con circa 400 unità esposte da 3 a 43 metri, in acqua o a terra, a vela o a motore, monoscafo o multiscafo, a chiglia rigida o semirigida. I visitatori avranno l’opportunità di ritrovare i più grandi nomi del settore nautico internazionale. Suddivisi nei due porti di Cannes, nel rigoroso rispetto delle norme sanitarie in vigore, presenteranno numerose anteprime mondiali. Come l’anno scorso, il Vieux Port ospiterà il mondo delle barche a motore e accoglierà il settore del lusso e del lifestyle nella Luxury Gallery. Il Port Canto sarà invece dedicato alla vela e proporrà inoltre una scelta di toys nautici. L’apertura della prossima edizione dello Yachting Festival è resa possibile grazie a due annunci di estrema importanza:

1 – VIA LIBERA DEL GOVERNO

Come previsto, Franck Riester, Ministro delegato presso il Ministro per l’Europa e gli Affari esteri, incaricato del commercio estero, ha confermato il 27 luglio 2020 la ripresa di eventi professionali, saloni, fiere e congressi dal 1° settembre, senza limite massimo di visitatori e nel rispetto dei gesti di barriera.

2 – OTTENIMENTO DEL LABEL «SAFE & CLEAN» CREATO DA APAVE

Grazie al Piano Generale di Sicurezza Sanitaria (PGSS) *, istituito per consentire l’apertura del salone nelle migliori condizioni sanitarie possibili, lo Yachting Festival è il primo evento ad aver ottenuto il label «Safe & Clean». Questa nuova certificazione, in risposta alla crisi sanitaria senza precedenti che stiamo affrontando, intende rassicurare i visitatori e gli espositori sulla capacità del Festival di accoglierli in condizioni di sicurezza sufficienti e conformi agli standard attuali. Creata da APAVE il 18 maggio scorso per accompagnare enti pubblici e privati, la certificazione «Safe & Clean» attesta la corretta attuazione delle misure sanitarie per combattere la diffusione del Covid-19. APAVE ha voluto proporre un riconoscimento di qualità alle aziende al fine di rassicurare i loro clienti e i loro dipendenti sulle misure preventive messe in atto per far fronte al rischio del Covid-19. Questo label impegna l’azienda a formalizzare procedure di prevenzione basate su una griglia di audit che dettaglia i dispositivi e le azioni da implementare. ll PGSS risponde in modo preciso ed efficace alle esigenze imposte dal rispetto dei gesti di barriera da attuare, a specifiche norme di pulizia e igiene, a nuovi processi di protezione durante qualsiasi contatto (circolazione, mezzi di pagamento, fornitori, ecc.), alla comunicazione di indicatori chiave. È stato nominato un referente con il compito di monitorare la corretta applicazione del protocollo sanitario prima e durante il salone. Tale protocollo sarà ovviamente modificato a tempo debito in base alle misure che saranno decise dal governo in merito agli eventi fieristici.

INFORMAZIONI UTILI

Dove: Vieux Port e Port Canto, Cannes Date : da martedì 8 a domenica 13 settembre 2020 Orari: aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19 Apertura notturna venerdì 11 settembre fino alle 22 Chiusura alle 18 la domenica Per maggiori informazioni sullo Yachting Festival, visitare www.cannesyachtingfestival.com