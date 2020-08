Oroscopo Estate 2020: tutte le indicazioni segno per segno

ARIETE

Tra incavolature, nuove conoscenze e novelle esperienze questa bizzarra estate volerà e non vedrete l’ora che un evento maturi in quanto apportatore di maggior tranquillità… Una pecca potrebbe provenire dalla quadratura di Giove atta a minare le finanze, porvi dinanzi a dilemmi, rimanere delusi dal comportamento di un soggetto mitizzato, inceppare in contrattempi o dover trovare una soluzione a qualcosa che non riuscirete a gestire come vorreste… In compenso gioirete per un episodio trepidante, nutrirete sensazioni inedite, vi trastullerete con bimbetti od amici, riceverete notizie impensate e vi cullerete sulla sponda di giornate veramente sfiziose e movimentate… Un viaggio, se prudentemente effettuato, vi entusiasmerà. Qualche coppia opterà per una vacanza cortina ma carina, i mal appaiati si scherniranno vicendevolmente bisticciando per tutto o niente mentre chi va d’accordissimo vivrà attimi indimenticabili. Lo stesso vale per chi ha visto un’amicizia commutarsi in un sentimento più profondo e carico di prospettive. Rivedrete un essere voi caro, farete un incontro casuale, varierete look e, nel mese di agosto, vivrete un magico momento alternato però ad un minuto corruccio o tormento spettante voi o parenti vari. Attenti ai furti, agli imbroglioni e ai pirati informatici… Non trascurate la salute, effettuate un controllino generale e non trangugiate bevande ghiacciate o gassate…

TORO

Apprestatevi ad un’estate volubile pari alle persone con cui tratterete e con le quali cercare di ragionare sarà come fare un buco nel mare… Ma dopo le trascorse impennate e un periodo non propriamente gaudente abbisognate di chiudere i battenti, allontanarvi dal solito ambiente, coccolarvi interiormente, fregarvene altamente degli stolti e aprirvi ad una stagione discretamente promettente a parte un inconveniente, un’indignazione e un grado di sopportazione piuttosto limitato… In uno o più frangenti infatti la pazienza evaporerà favorendo scatti di nervi, disturbi psicosomatici, sbuffi persistenti e grugni permanenti… Con la complicità di Venere, dall’8 agosto al 6 settembre, le pulzelle si innamoreranno, i single non sapranno come dichiarare i propri sentimenti a chi interessa all’interno di una storia complessa e i maritati tra scaramucce e conciliazioni si barcameneranno… Da buoni testoni riuscirete inoltre a venire a capo di una questione paragonabile quasi ad un estivo tormentone… Un annuncio potrebbe indurre ad interrompere un week end festaiolo e una donna meraviglierà poi finalmente riuscirete a trovarvi con chi ha sempre promesso di invitarvi senza però riuscirvi. Contenetevi nel mangiare: colesterolo, ago della bilancia e trigliceridi ringrazieranno… Fattibili pure doloretti sparsi, schiena o articolazioni dolenti.

GEMELLI

Il malumore, l’impulsività e l’indecisione van messe in pensione in quanto risulterebbero delle acerrime nemiche sia in ambito privato che materiale dove bisognerà mettercela tutta per far funzionare le cose… Se fin qui avete tirato la carretta o se degli accadimenti vi hanno tolto le forze ripristinatevi pensando in positivo e combinando qualcosina di carino partendo dal presupposto che di vita ce n’è una e che, almeno per qualche giorno l’anno, vale la pena accantonare l’affanno e abbassare i limiti di tensione… In ciò il sestile di Marte vi assiste poi, causa lo zampino di un Nettuno birichino, gli inghippi trasborderebbero: regolatevi di conseguenza e non commettete imprudenze. In amore riscoprirete l’ebbrezza di un bacio rubato, un trastullo e una carezza … Le stantie relazioni invece si raffredderanno o spaccheranno causa insofferenza, diffidenza o l’eccessiva possessività ed insistenza di uno dei due atta a scocciare l’altro fino all’esasperazione ma come si suole dire: “ del mal voluto non ti dolere” Coltivate un’amicizia di vecchia data, reclamate una spettanza, aiutate un essere fragilino e, il 10 agosto, formulate un anelito: forse si materializzerà… Esercenti, dipendenti, e cassa integrati invece dovranno accontentarsi di ciò che passa il convento. Un messaggio o chiamata agiterà mentre un’indisposizione vi metterà un po’ sul chi va là… esamini da effettuare sia per voi che per un familiare.

CANCRO

Con Giove sornione e furbacchione qualcosina non andrà per il verso giusto oppure vi toccherà scendere a compromessi con un familiare, sostenere degli sborsi, far buon viso a cattivo gioco, ingollare un rospetto, selezionare le amicizie rivalutandone simultaneamente una vecchia e sincera, posticipare appuntamenti, sopperire ad un paio di inconvenienti… Però nel complesso l’estate ve la centellinerete pari ad un pregiatissimo vinello, sia che andiate a zonzo che rimaniate al paesello… Fattibile che qualcuno di voi si rechi a trovare dei parenti. Vi capiterà di battibeccare con chi non la pensa alla vostra maniera e, in taluni frangenti, vi si drizzeranno le chele poi gli spleen scemeranno e, tra un gaudio e un affanno, il mese di agosto finirà velocemente per lasciar porto ad un incasinato, trepidante settembre… In amore non saranno rose e fiori soprattutto se trascinate una storia per inedia o ne avete iniziata una complicata ed insensata… Benissimo invece per le giovani coppiette le quali tra coccoline e bacetti inizieranno ad approcciare importanti progetti. Grandine e temporali potrebbero qualche danno arrecare: quindi se le nuvole imperversano premunitevi: meglio non rischiare… Colon, fegato, basso ventre, articolazioni, circolazione e sistema nervoso abbisogneranno di una revisione… Gli anziani e i bimbetti non escano nelle ore di punta onde scagionare colpi di calore… Sorprese da figlioli.

LEONE

Apprestatevi ad un’estate rigurgitante di emozioni e dove, tra sbuffi, nervosismi, faccende da inquadrare e altre da decifrare, vi incamminerete sulla sterminata prateria delle sopite speranze auspicando di trovare la lancia per spezzare gli ostacoli, il fuoco per attizzare il coraggio nonché le chiavi giuste per aprire lo scrigno di un sogno non ancora realizzato e, malgrado tendiate a chiudervi in voi stessi, vi scioglierete al calore di un affetto o di un qualcosina per cui valga la pena lottare … Dare e ricevere rispetto rendesi tassativo e se un rapporto interpersonale ha dato segni di cedimento i casi sono due: o lo interrompete definitivamente o vi adoperate al massimo per ripristinarlo… Oltretutto bisogna dire che di fastidi ne avete parecchi ma che con uno spizzico di ilarità e buonumore li incenerirete magari a settembre quando la clemenza di taluni astri sarà più evidente. Una vacanza in teoria vi ritemprerebbe ma se ciò non fosse fattibile concedetevi egualmente lunghe pause di relax o delle seratine con amici veri e sinceri. Tra il 10 e il 26 agosto una inaspettata novella vi coglierà alla sprovvista mentre degli aggeggi si spaccheranno e una sostituzione richiederanno… Nello stare in mezzo alla gente rammentate di rispettare le distanze e di indossare regolarmente la mascherina… Un calo di tono proverrà dall’afa e dallo stress ma vi ripiglierete in fretta. Compleanno singolare con tanto di sorpresa finale! Tassativo controllare la pressione e non cascare in depressione.

VERGINE

Dopo il letargo invernale e primaverile e le rogne varie è scoppiata un’estate bollente e riverente propensa a costellare il cammino di rose e belle cose… Giove e Saturno agevolano gli audaci: affogate quindi apprensioni, agitazioni, fobie e spassatevela in quanto necessitate di far svaporare il fumante cervello, vedere nuovi visi, sonnecchiare, amoreggiare, concedendovi alle grazie di una stagione voluttuosa, maliosa, ricca di scorribande, scampagnate e, alla faccia della dieta e dell’ago della bilancia, luculliane abbuffate con … contorno di risate… Parteciperete, sempre con le dovute precauzioni, a selezionati spettacoli e sul filo dell’eterna indecisione non saprete se respingere o accettare una piccante, trasognante trasgressione … Tra coniugati, conviventi, fidanzati, causa lingue biforcute, moraliste frustrate, malfattrici astute si profilano piccantissimi conflitti di vedute… I maschietti invece si sentiranno attratti da una enigmatica donzella. Un neo sarà costituto da una latente preoccupazione, un’idea non corrisposta, una buffa proposta un’improvvisata, una sosta forzata, un piacere negato e delle contiguità con un tipo stranito e intronato… Una novella intorno a ferragosto vi stupirà. Propensioni ad eritemi mal di pancia o sbalzi pressori. Per debellare virus vari portatevi appresso del bicarbonato e dell’aceto da cospargere nel bagno della locazione in cui soggiornerete: l’igiene totale sarà garantito.

BILANCIA

Le sudate stelle si inchineranno al vostro cospetto brillando su di un’estate anomala ma passabile malgrado la quadratura del truce Saturno tenti di rompere i bussolotti favorendo ostacoli, ritardi od intoppi… Chi rimane nella propria cittadina o sia costretto a lavorare opti per dei weekend risanatori partecipando, sempre con la mascherina, a fiere, eventuali sagre, e via dicendo oppure riunendo un gruppetto con cui far baldoria alla faccia degli astiosi e degli invidiosi. L’opposizione di Marte invece raccomanda vivamente di drizzare le antennine in materia finanziaria al fine di non trovarvi spennacchiati da conti troppo salati… E poi siate speranzosi: da settembre in avanti ribalterete una fettina di esistenza pensando seriamente ad ottimizzare un settore stante a cuore con la certezza di riuscirci egregiamente. Qualcheduno un bel viaggio, magari in Italia, se lo concederà… Tra coppie litigiose le incomprensioni imperverseranno, gli adolescenti se la spasseranno, i play boy furoreggeranno, le mal maritate trasgrediranno e taluni innamorati ad una maggiore stabilizzazione finalmente approderanno. Una delusione però vi aspetta sotto il solleone: trattasi forse di una doppiogiochista da mandare fuori pista mentre una novella non propriamente bella rammaricherà. Gli over 50 controllino minuziosamente la dieta, si guardino dagli sforzi e si tengano in allenamento con un salubre movimento. A tutti si raccomanda prudenza sulla strada.

SCORPIONE

La vostra sarà un’estate monella e bricconcella ma non malvagia … Diciamo che spesso apparirete nervosetti, inquieti, semi imprigionati in una situazione stagnante al punto di sbottare per un nonnulla o accendere micce di irritabilità atte a sconcertare chi con voi tratterà… Ma suvvia… accantonate per un momentino i corrucci e centellinate le estive giornate infischiandovene altamente di vorrebbe sciuparvele... Una pecca potrebbe provenire da relazioni indefinibili, degli sborsi da sostenere, un appiccicaticcio da distanziare, un’amica adulterata, dei battibecchi con ignorantoni, delle spese da sostenere, una fiacca indescrivibile, degli elettrodomestici o infissi da cambiare, dei conteggi da far quadrare … In fatto di soldi o negoziazioni siate accorti, tutelatevi da furtarelli e, se fattibile, portate le stanche membra e il fuso cervellino fuori dal solito affaticante casino… Per i liberissimi si prospettano empatie e simpatie, per altri invece si rifarà vivo qualcuno dal passato, chi ha figliolini o nipotini tornerà a sua volta bambino, un vecchio pronostico si avvererà, una femmina allibirà e un maschietto stupirà… Se accoppiati imparate l’arte della diplomazia e non aggredite il partner con parole che potrebbero ferire. A ferragosto non andate in mezzo alla calca e usate le dovute precauzioni nei luoghi affollati. Tenetevi inoltre parecchio nel mangiare, non esagerate col bere e sorvegliate la difettosa circolazione. Fastidi a occhi, schiena o vie urinarie.

SAGITTARIO

Fregarsene altamente di gente assai opportunista e scarsamente intelligente è l’unica maniera per non rodervi il fegato o seguitare a rimuginare su chi non merita attenzione accostandovi così serenamente ad un’estate gaudente con la certezza che ogni ingiuria torni al mittente… Una capatina al mare, ai monti o in collina distenderà i nervetti ma, se per vari motivi, non andate da nessuna parte, dedicate le vostre orette alle persone predilette, ad un hobby, alla lettura o a sistemare in casa delle cosette… Fattibile una visita inaspettata, un invito gradito, una compera conveniente e una soddisfazione appagante. Vi succederanno cose strane ma ci siete talmente abituati dall’averci fatto il callo… Oltretutto dopo ferragosto vi toccherà prendere una delicata decisione e per non sbagliare chiedete il parere di consulenti o di chi se ne intende. Finora non avete fatto salti di gioia ma nel periodo che vi separa da un autunno controverso cercate di gustare l’attimo fuggente senza dar nulla per scontato e vivete alla giornata. Se vi piace qualcuno sappiate che si farà avanti, tra maritati s’intrufolerà una terza persona da allontanare elegantemente prima che nuoccia veramente mentre le coppiette abbozzeranno un progetto. Inaspettato arrivo di soldini e salute da salvaguardare confidando nell’appoggio di un bravo dottore. Propensione alle infiammazioni e articolazione dolente. La notte di San Lorenzo guardando le stelle esprimendo un desiderio…

CAPRICORNO

Il termometro dell’estate marca variabile nel senso di barcamenarvi tra alti e bassi quasi non riusciste a rinvenire quella tranquillità a cui tanto anelate… Ma nel leggere ciò non andate in catalessi perché qualsiasi eventuale preoccupazione o magone si dissolverà basta non cascare tra le scomode braccia del nervosismo o della depressione… Se l’attività e i soldini lo consentono, sganciatevi dai soliti impegni magari tramite un giretto nel posticino prediletto… Muso lungo e sguardo torvo non gioveranno certamente all’amore e affinché il vostro cuore sia libero da dubbi e la pace tra coniugi salvaguardata, rendesi tassativo far qualche concessione e non bisticciare per delle sciocchezze. Un familiare o conoscente abbisognerà di conforto o schiverà, per il rotto di una cuffietta bucherellata, un impiccio, un impaccio o un fattaccio… Approfittate altresì di una congiuntura propizia al fine di ottenere giustizia riguardo una tiritera che si trascina dalle calende greche… Un discorso a parte meritano le amicizie: in mezzo a quelle avariate ve ne sono di valevoli da non buttare nell’immondezza ma rivalutare senza ascoltare chi ve le vorrebbe far allontanare. Giove e Saturno nella loro congiunzione favoriranno un desiderio realizzato, un guaio scampato, un annuncio impensato. Gli amanti della montagna guardino per aria prima di inerpicarsi su irti sentieri: grandinate o perturbazioni potrebbero costituire un azzardo…

ACQUARIO

Fresca e dissetante pari ad una granita l’estate vi refrigererà rischiarando delle giornate convulse ma nel complesso sufficientemente soddisfacenti…. Non saranno boccioli e fiorellini in quanto dovrete lenire degli acciacchini, spronare degli indecisi, badare a non restar gabbati e mettere dei paletti a chi sta approfittando della vostra magnanimità… Agosto e la prima quindicina di settembre, sembrano essere i periodi ottimali per riposare, vendere o comprare… Un’amica vi sarà di conforto, con essa la complicità diverrà sempre più stretta ma nel contempo allontanate dalla cerchia una mai contenta di niente. Talune appartenenti al gentil sesso guardino avanti dove, insieme ad un personaggio delizioso, forse a sua volta rimasto anni addietro deluso, ci sarà parecchio da vedere.… Mentre chi trascina una storia senza arte né parte la lasci perdere a favore di imminenti innovazioni. I maschietti si facciano avanti con una che affascina ma tergiversa… Gli accoppiati optino per una vacanzina. Una gitarella verrà sciupata dal maltempo e il rischio di trovare la macchina rigata o multata sarà a portata di giornata compresa la propensione, per disattenzione, a spaccare vetri, gingilli o stoviglie. Contiguità con località montane, marine, lacustri e memorabili serate. Sembra una banalità ma la spiga di grano effigia un simbolo magico, apportatore di prosperità: val la pena procacciarsene un mazzetto, legarlo con un nastrino, appenderlo o riporlo in un cassetto…

PESCI

In agosto e settembre non date niente per scontato in quanto un piano si potrebbe ribaltare o per l’ennesima volta, da incalliti tontoloni, resterete di baccalà di fronte a soggetti preposti ad amareggiare o pronti a contestare qualsiasi cosa abbiate in mente di fare… In qualsiasi luogo vi rechiate portatevi appresso, oltre all’ombrello, indulgenza e pazienza: serviranno a contrastare degli inghippi non gravi ma inducenti a sbuffare... Tra mal accoppiati una leggera maretta scuoterà la barchetta ma trattasi di incomprensioni transitorie atte a svanire con un chiarimento da parte di entrambi. Una coincidenza porterà a rincontrare una vecchissima conoscenza, una tavolata in compagnia garantirà allegria, una scoperta lascerà a bocca aperta e un problemino di salute o valute verrà superato. Pagamenti da effettuare senza bofonchiare intervallati, se avvezzi a giocare, ad una vincita. Il ferragosto sarà magico e se vedete cadere una stella sappiate che sarà apportatrice di novità e felicità. A titolo precauzionale guardatevi dai furtarelli… Gioie da un animaletto, bimbetto e in simultanea corrucci per una femmina o un vecchietto o pagamenti da effettuare senza bofonchiare. Se il fegato è ingrossato prendete l’abitudine di bere, ogni mattina, per una quindicina di giorni, a digiuno, un bicchiere d’acqua con mezzo limone spremuto e un cucchiaino di bicarbonato e ad ogni esposizione ai raggi solari spalmate una crema ad alta protezione!

Buona estate a tutti!

