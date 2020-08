Lomac partecipa in grande stile al Salone francese per festeggiare il 60° anniversario di attività

Con queste due special edition, inoltre, il cantiere della famiglia Lo Manto inaugura un’altra esclusiva collaborazione: l’azienda d-factoryitalia, un riferimento nel settore dei rivestimenti per veicoli privati e commerciali, ha infatti creato per la prima volta alcuni prodotti custom per gommoni Lomac.

Adrenalina 10.5 Limited Edition 60th Anniversary è dunque la nuova interpretazione del modello più perfomante nonché ammiraglia della gamma, pensata per chi ama la velocità, grazie ai suoi 9,62 metri di lunghezza. Lanciato per la prima volta nel 2017, è firmato da Federico Fiorentino. La potenza massima installabile è di due motori da 300 cavalli ciascuno, grazie ai quali il 10.5 metri supera tranquillamente i 50 nodi di velocità, garantendo comunque una navigazione di grande comfort.

La postazione di guida è caratterizzata da una consolle molto ampia, una seduta dal design stilizzato e un parabrezza avvolgente e protettivo. L’ampia zona di poppa, pensata come un grande solarium e zona relax, accoglie quattro poltroncine con poggiatesta abbattibili che permettono di aumentare notevolmente l’area prendisole. La grande cabina, con letto matrimoniale e wc, rende l’Adrenalina 10.5 il mezzo ideale per un week end all’insegna del perfetto equilibrio tra prestazioni e comodità. È stato inoltre introdotto un nuovo t-top in acciaio e tela che unisce alla linea sportiva di Adrenalina maggiore protezione dal sole durante la navigazione.

Marine Leather si è occupata di impreziosire questo modello attraverso un lavoro accurato e appassionato, che ha reso questo weekender ancora più esclusivo e raffinato. L’originale nuance mattone, realizzata custom per Lomac, è stata arricchita da una pregiata lavorazione con tecnica mesh-look. Fianchetti e prese aria sono stati poi ricoperti da d-factoryitalia, per accordarsi alle sellerie di lusso firmate Marine Leather.

GranTurismo 10.5 Limited Edition 60th Anniversary è un gommone dinamico e grintoso, provvisto anche di alcuni accorgimenti pensati per la famiglia, come i tubolari più alti per fornire più protezione, e una grande consolle che incorpora una cabina letto e un bagno separato. Punto di forza di questo 10 metri è il grande prendisole, presente sia a prua che a poppa, ma dispone anche di un tavolo motorizzato per nove persone convertibile in solarium (attraverso l’integrazione del divano che chiude il pozzetto). Il design porta sempre la prestigiosa firma di Fiorentino.

Anche questo secondo modello presenta un fascino che lo distinguono nettamente nel settore del RIB, grazie alla collaborazione con Marine Leather, che ha realizzato le cuscinerie in pelle Shark color cuoio che esaltano l’eleganza data dal ricamo in tono ideato per Lomac.

Altra caratteristica strabiliante è la possibilità, offerta da Lomac per la prima volta, di richiedere per questo specifico modello una carena diversa, appositamente progettata per essere spinta da due XTO Yamaha da 375 cavalli ciascuno. La gamma XTO vanta infatti un livello di innovazione e tecnologia che ha rivoluzionato il settore dei fuoribordo e per questa coppia di motori è stata dunque effettuata una riprogettazione ad hoc dello scafo così da garantire performance di altissimo livello. Questa particolare carena, che può essere richiesta dall’armatore e sarà montata sull’esemplare presente a Cannes, in anteprima assoluta, costituisce un plus praticamente unico nel settore dei RIB.

A rappresentare la linea GranTurismo sarà inoltre presente al Salone francese anche GranTurismo 12.00 (11, 7 metri di lunghezza fuoritutto per 3,54 m di larghezza), con elegante t-top in composito realizzato custom da d-factoryitalia