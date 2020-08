Il Gsm Racing di Monaco piazza sul podio Cecotto e Liddy a Misano

Gara 1

La prima manche del week end è scattata al tramonto con Jonathan Cecotto in quarta fila. E’ stato proprio Cecotto a dare il via alla prima gara sulla Lamborghini Huracan del GSM Racing, dopo le qualificazioni del venerdì che lo hanno visto insieme a Liddy conquistare il settimo tempo assoluto. Jonathan è partito bene e il cambio con Liddy è avvenuto dopo circa 30 minuti Anche il giovane pilota californiano ha mantenuto il ritmo migliorando ogni giro la sua prestazione. “Sono contento della nostra prima gara perché non abbiamo commesso errori” ha dichiarato Jonathan Cecotto “Anche al cambio pilota che è un momento molto delicato è filato tutto liscio. Non siamo partiti molto avanti in schieramento quindi è molto difficile andare ad attaccare i primi, ma il passo gara è stato come gli altri e quindi mi posso ritenere soddisfatto”. Da parte sua Liddy ha dichiarato: ”Sono soddisfatto della mia prima gara con il GSM Racing. Il Team ha lavorato bene per preparare la macchina per Gara 1 e Jonathan ha fatto un’ottima prestazione nella prima fase della gara. I primi giri ho sentito una vibrazione che non mi ha permesso di fare i miei giri migliori appena salito in macchina. Diagnosticato il problema sono riuscito a fare giri davvero veloci verso il fine gara”.



Gara 2

Una seconda manche che ha confermato le migliori aspettative raccolte in Gara 1. Inizio con Patrick Liddy in griglia di partenza che ha subito dimostrato una guida veloce e un ritmo da primi posti in classifica. Pit in per Jonathan Cecotto che si è reso protagonista di un bel sorpasso ed è riuscito portare il team al traguardo in terza posizione nella categoria Pro, quarto nella classifica generale. “Sono molto contento” ha detto Jonathan Cecotto “ arrivare terzi nella categoria Pro è davvero un ottimo risultato. Ringrazio tutto il team che ha lavorato bene questa settimana cosi come il mio compagno di squadra Patrick. Entrambi abbiamo fatto un ottimo lavoro in pista.”

“Sono felice di questo terzo posto nella nostra categoria” ha detto Liddy “ Sia io che Jonathan abbiamo girato bene e veloci e la macchina ha risposto benissimo. Ringrazio il GSM Racing Team per il lavoro svolto e non vedo l’ora di tornare in pista per il secondo round. .

Anche Andrea Grillini, alla sua prima esperienza in questo campionato è soddisfatto del risultato:” Ero certo delle qualità di tecnici e piloti e ho sempre saputo che avremmo potuto fare bene. Rimaneva comunque l’incognita di campionato nuovo per noi ma tutto è davvero andato per il meglio”.

Prossimo appuntamento a Nurburgring il 4-5 settembre.