Come i negozi accetteranno bitcoin dai clienti

Il valore dei bitcoin sta toccando nuovi massimi ogni giorno. Il pubblico sta dimostrando molto interesse a investire nella criptovaluta. Il valore di bitcoin durerà per un periodo. Molte aziende stanno investendo in bitcoin. Le piccole imprese hanno iniziato ad accettare i bitcoin come modalità di pagamento. Quando accetti bitcoin, dà ai clienti un segnale che sei in prima linea nell'abbracciare le nuove tecnologie. Inoltre attira l'attenzione di nuovi clienti sulla tua attività e riduce anche le frodi.

Se il tuo cliente desidera pagare tramite bitcoin, puoi accettare i bitcoin nei seguenti modi:

Indirizzo Wallet

Se ci sono alcuni utenti regolari di bitcoin, il modo migliore per accettare i bitcoin dei clienti è quello di consentire loro di inviarti direttamente i bitcoin. Tuttavia, questo può succedere solo quando hai un portafoglio bitcoin. Il portafoglio sarebbe in forma di lettere e numeri. Esistono diversi exchange di bitcoin che offrono servizi e piattaforme di wallet. È necessario registrarsi con il servizio di portafoglio e ottenere l'indirizzo del portafoglio insieme alla chiave pubblica e alla chiave privata necessarie per eseguire la transazione in modo sicuro. Se vuoi prelevare i soldi dal portafoglio bitcoin alla valuta legale, devi collegare il conto bancario o la carta di credito.

Se vuoi accettare bitcoin dai clienti, meglio avere l'indirizzo del portafoglio nel formato del codice QR. I clienti possono scansionare il codice QR e trasferire i bitcoin all'indirizzo firmando con l'aiuto delle chiavi private. Il valore di bitcoin potrebbe variare, quindi è necessario controllare regolarmente il valore di bitcoin sul tasso di cambio.

App sullo schermo

Sul mercato sono disponibili molte app touchscreen che possono essere utilizzate dalle aziende. Queste app funzioneranno come normali e-wallet. Il commerciante deve collegare l'indirizzo del portafoglio all'applicazione e aggiungere un importo al portafoglio. L'app genererà il codice QR con l'indirizzo pubblico e i fondi che devi inviare in BTC. Quando il cliente esegue la scansione del codice QR con il tuo indirizzo pubblico sulla sua app di portafoglio mobile e firma per eseguire la transazione, i bitcoin vengono trasferiti nel tuo portafoglio. Questo tipo di servizio può essere utilizzato quando hai smartphone con te.

Terminali hardware (POS)

Bitcoin ha guadagnato un'enorme reputazione nel mercato. Molti hanno iniziato ad accettare questa valuta e questa viene ora utilizzata nelle soluzioni hardware per il punto vendita. Esistono terminali di pagamento specifici per i bitcoin, che puoi integrare con i tuoi terminali regolari di punti vendita.

Buoni regalo

Puoi comprare regali dallo scambio di bitcoin. I migliori negozi al dettaglio hanno iniziato ad accettare pagamenti in bitcoin. C'è un'opzione per acquistare carte regalo e pagare tramite bitcoin. Se sei nel business in cui vendi regali e buoni regalo, il modo migliore per accettare pagamenti sarebbe attraverso bitcoin. Puoi anche mostrare i tuoi oggetti sulla piattaforma in cui sono accettati bitcoin.

Online

Se hai un'attività online, puoi accettare il pagamento dei clienti tramite e-wallet, carte di debito e carte di credito insieme a bitcoin. Puoi consentire ai clienti di effettuare pagamenti tramite bitcoin con codice QR o chiave pubblica. Puoi iniziare subito con Bitcoin Loophole-Italiano site .

Fatture

Se la tua azienda riceverà il pagamento per il prodotto o i servizi che stai vendendo tramite fatture, puoi suggerire un importo da pagare tramite bitcoin ai tuoi clienti. Tuttavia, il valore del bitcoin continuerebbe a cambiare. Se si verifica un calo del valore di bitcoin, si verificherà una perdita per l'azienda.

La fattura deve essere integrata con l'indirizzo del portafoglio in modo che i clienti possano trasferire direttamente i fondi a questo indirizzo specifico. La chiave pubblica sarebbe una stringa con lettere e numeri in lettere minuscole e maiuscole con codice QR.

Paesi che accettano bitcoin

Ci sono molti paesi in cui i bitcoin sono accettati legalmente. Insieme ai bitcoin, sono accettate anche altre criptovalute. I legislatori e i regolatori finanziari stanno ancora cercando di capire dove si inseriscano esattamente i bitcoin nel quadro giuridico. I bitcoin possono essere regolati o non regolamentati. In alcune giurisdizioni, accettare i bitcoin è legale. Quindi, prima di voler utilizzare bitcoin per la tua attività, devi consultare il consulente legale.