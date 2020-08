CRT Côte d´Azur France e VINCI Autoroutes uniscono le forze per sostenere la ripresa del turismo in Riviera

Quest'estate il Comitato Regionale del Turismo della Costa Azzurra e VINCI Autoroutes uniscono le forze come parte di un partenariato volto a sostenere la ripresa dell'attività turistica sulla Costa Azzurra. Questa partnership pubblico-privato si basa in particolare sull'appropriazione e implementazione della campagna di comunicazione e rilancio “Changez de décor #CotedAzurFrance” sulle aree autostradali e sull'intero ecosistema di comunicazione di VINCI Autoroutes. (Radio VINCI Autoroutes , sito web e social network).

Agire insieme per favorire la ripresa del turismo in Riviera

Attraverso questa partnership, VINCI Autoroutes - la cui rete serve appieno la destinazione della Costa Azzurra - condivide e fa eco alla campagna di rilancio “Changez de décor #CotedAzurFrance” immaginata dal Comitato Regionale del Turismo (CRT) Côte d'Azur France, per stimolare l'attività turistica nella destinazione. L'obiettivo è semplice: attirare il maggior numero di turisti possibile in Costa Azzurra quest'estate, ma anche fare in modo che chi vi risiede voglia riscoprire la propria regione e le sue ricchezze.

11 aree di servizio ospitano la campagna “Changez de décor #CotedAzurFrance”

In 11 aree di servizio dell'autostrada A8, via di collegamento principale della regione, VINCI Autoroutes in partnership con il CRT Côte d'Azur France, partecipa a rilanciare questa campagna di visibilità con la realizzazione di oltre trenta mezzi di comunicazione dedicati. Luoghi di passaggio molto trafficati, le aree di servizio si posizionano come una vetrina della ricchezza e del know-how della regione.

Commercializzazione dei prodotti Côte d´Azur France nelle aree di Vinci Autoroutes

Per completare il percorso e stimolare una maggiore voglia di scoperta, in alcuni punti vendita delle aree autostradali della Riviera, come Bréguières Nord, Vidauban, Canaver, Mougins, ecc, vengono anche distribuiti dei corner di vendita dei prodotti del marchio “Côte d'Azur France”. L'obiettivo di questo approccio si basa sulla promozione del know-how della Riviera e dei prodotti locali legati in particolare alle linee di gastronomia dolce e salata del marchio Côte d´Azur Francia. Ampia gamma di prodotti disponibili sul sito www.boutique.cotedazurfrance.fr.

Un meccanismo di partnership esteso alla radio e ai media digitali di VINCI Autoroutes

Oltre all'implementazione della campagna nelle aree di servizio della Riviera, VINCI Autoroutes sta partecipando anche alla realizzazione della campagna #CotedAzurFrance su Radio VINCI Autoroutes (107.7 FM) tramite spot che consentono la condivisione di suggerimenti per la scoperta della destinazione e per mettere in evidenza i luoghi da visitare o rivisitare sulla Costa Azzurra. Quest'estate è stato approntato un sistema per riprendere le azioni svolte dal CRT della Costa Azzurra anche sul sito web e sui social network (Facebook, Twitter, ecc.) di Vinci Autoroutes. Un concorso dedicato “Changez de décor #CotedAzurFrance” consentirà agli abbonati delle varie comunità di Côte d’Azur Francia e VINCI Autoroutes di vincere un soggiorno in Costa Azzurra.

Una collaborazione pubblica e privata al servizio del territorio

Questo approccio, a sostegno della ripresa turistica della Costa Azzurra, vuole anche riflettere un desiderio condiviso di sviluppare relazioni di partnership durature. Le due entità lavorano insieme per raggiungere un obiettivo comune attraverso le rispettive azioni: promuovere lo sviluppo di attività economiche, turistiche e ricreative sulla Costa Azzurra, attività che in molti casi coinvolgono situazioni di mobilità.

L'autostrada è anche una finestra sulle zone servite

L'autostrada, asse strutturante della mobilità, dimostra inoltre, da diversi anni, una rinnovata ambizione di contribuire in modo più significativo alla valorizzazione dei territori serviti rendendo le aree di servizio delle vere e proprie finestre aperte alla cultura e alla ricchezza di questi ultimi. Evidenziare le peculiarità regionali e dei prodotti forniti dal territorio è un punto di particolare attenzione per VINCI Autoroutes durante il rinnovamento delle aree di servizio. Le azioni di partnership realizzate da VINCI Autoroutes (azioni di sensibilizzazione alla tutela dei territori, valorizzazione degli artisti, valorizzazione del patrimonio architettonico, culturale e ambientale) sostengono regolarmente questo obiettivo. La partnership Côte d´Azur France e Vinci Autoroutes vuole essere il primo esempio operativo di collaborazione pubblico-privato stabilita tra il gruppo autostradale e una destinazione francese.