I primi abitanti di Nizza, cosa facevano, come vivevano, quali erano i loro segreti?

Due opportunità per immergersi nella storia di Nizza, di fare conoscenza con i primi esseri umani che la popolarono .

Lo consente il musée de Préhistoire de Terra Amata che organizza due giornate ogni settimana dedicate all’animazione ed alla conoscenza



À la découverte de Terra Amata

Fino al 31 agosto 2020. Tutti i lunedì alle 14,30

Quest'estate, il Museo preistorico di Terra Amata invita a seguire le orme dei primi abitanti di Nizza.

Si potranno scoprire gli oggetti portati alla luce dai ricercatori nel 1966, viaggiare indietro nel tempo e immergersi nella vita quotidiana dell’ Homo Erectus rivenuto ai piedi della scogliera del Mont Boron a Nizza.

Sarà possibile scoprire come si sviluppava la vita a Nizza circa 400.000 anni fa.

Costo: 6 euro a persona, gratuito per i minori di 13 anni.



Terra Amata : un site, un musée

Fino al 31 agosto 2020 . Tutti i giovedì alle 14,30

Il Museo preistorico di Terra Amata invita a rivivere le circostanze della scoperta dell'omonimo sito preistorico, di scoprire come, dalla costruzione di un edificio, è nato il Museo Terra Amata.

Si conosceranno le varie tecniche di scavo, si entrerà nella stanza di riserva, con i suoi 2.173 cassetti, che contengono 107.447 oggetti e come vengono inventariati.

Costo: 6 euro a persona, gratuito per i minori di 13 anni.



Il Musée de Préhistoire de Terra Amata si trova in Boulevard Carnot 25 a Nizza