Manca solo un mese allo Yachting Festival di Cannes: siete pronti per le novità del mare?

Questa nuova edizione accoglierà un'offerta eclettica con circa 400 unità da 3 a 43 metri, in acqua o a terra, a vela o a motore, monoscafo o multiscafo, a scafo rigido o semirigido, suddivise nei due porti di Cannes. Tra queste, oltre140 saranno presentate in anteprima. Nonostante la pandemia che ha colpito direttamente e fortemente l’industria nautica negli ultimi mesi, la maggior parte dei grandi protagonisti del settore hanno risposto presente all’appello per incontrare i propri clienti a Cannes, esporre le nuove collezioni e partecipare alla ripresa della nautica da diporto. I visitatori potranno quindi approfittare di un salone con contenuti ricchi e differenziati e tante novità. Per il secondo anno consecutivo e dopo il successo del lancio dello Spazio Vela, lo Yachting Festival sarà organizzato in base alla tipologia delle imbarcazioni: le unità a motore saranno esposte al Vieux Port, mentre le barche a vela saranno attraccate al Port Canto. Sulle banchine di ciascuno dei porti, i visitatori avranno il piacere di scoprire accessoristi e società di servizi. Nel Vieux Port, gli habitué ritroveranno la Luxury Gallery, dedicata al lusso e all'arte di vivere, e nel Vieux Port, all’altro capo della Croisette, lo spazio riservato ai toys nautici. NAVETTE GRATUITE TRA I DUE PORTI Un servizio di navette gratuite, marittime e terrestri (autobus accessibili dietro presentazione del biglietto di ingresso al salone), collega i due porti ed è accessibile a tutti i visitatori ed espositori. UNA VISITA IN TUTTA SERENITÀ Impegnato per la sicurezza dei suoi espositori e visitatori, lo Yachting Festival di Cannes è il primo salone ad aver ottenuto la certificazione "Safe & Clean" creata da APAVE, che attesta la corretta attuazione delle misure sanitarie di fronte al rischio del Covid-19. PARTNER D’ECCEZIONE Per la sua edizione 2020, lo Yachting Festival è lieto di accogliere partner prestigiosi: il famoso gioielliere FRED e l'attico galleggiante Rev House Sea, la casa di arredamento italiana Ethimo, il costruttore automobilistico Honda attraverso i suoi SUV ibridi e Pixelight, il produttore di schermi video LED su misura. Questi marchi raggiungono le maison Dalloyau e Champagne Louis Roederer che da diversi anni firmano i menu dei club VIP e dei ristoranti bistronomici del salone. Fedeli da tempo, i partner Wajer Yachts, Azur Helicopter, Suzuki e Yamaha continuano a proporre il loro savoir faire approfondito e servizi ad alto valore aggiunto. Tutti questi nomi di fama internazionale arricchiscono l'incomparabile esperienza di lusso e nautica offerta ai visitatori... BIGLIETTERIA: ULTIMO MESE PER BENEFICIARE DELLE OFFERTE SPECIALI Visitare lo Yachting Festival da soli per piacere personale, con gli amici, in famiglia… I tipi di biglietti proposti ai visitatori sono numerosi. Le offerte speciali «Solo», «Duo», «Quattro» sono disponibili a partire da 16 euro unicamente sulla biglietteria on line del sito web del salone www.cannesyachtingfestival.com fino al 7 settembre. Perché aspettare?