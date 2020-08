Saint-Raphaël celebra Beethoven con 3 giorni di Festival di Musica Classica

Classic 'A Saint-Raphaël è il Festival Internazionale di Musica da Camera, che si svolgerà il 17, 18 e 19 agosto.

Organizzato dal 2018 dalla città di Saint-Raphaël, la direzione artistica del festival è stato affidata a un grande solista, il violoncellista Frédéric Audibert.

Le sue date sono state scelte in modo che il pubblico locale possa vivere più facilmente gli spettacoli all'aperto nei periodi di vacanza.

È un festival gestito da un musicista di alto profilo in totale spirito di eccellenza e convivialità con programmazione più coinvolgente rispetto alle stagioni invernali istituzionali.

Il pubblico ha anche l'opportunità di incontrare musicisti con i quali poter parlare. La sede del festival, il piazzale del Museo Archeologico, ha un'acustica magnifica, perfettamente adatto alla musica da camera: le pareti del cortile ampliano lo spettro sonoro con potenza e rotondità

Immerso nel cuore della Provenza, il festival si trova in una città di storia e più in generale in una regione, la Regione Sud, che ha la cultura al centro delle sue ambizioni di valorizzazione dei propri territori

Appuntamento il 17, 18 e 19 agosto per l'omaggio a L.V Beethoven come parte del 250 ° anniversario della sua nascita, celebrata nel mondo intero.

Info su https://www.ville-saintraphael.fr/