Quando danza e spettacolo s’incontrano. Questa sera al Théàtre de Verdure

Il Pôle Nice Théâtre-Arts vivants propone due eventi gratuiti di danza e teatro al Théàtre de Verdure: una serata dedicata alla danza giovedì 13 agosto dalle 21 e una serata “seul-en-scène” con 2 spettacoli domenica 16 agosto 2020 a partire dalle 19,30.

Questo il programma di giovedì 13 agosto