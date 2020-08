Il Volo: il 14 agosto all'Opéra Garnier Monte-Carlo presenta The Best of 10 Years!

Il Volo: i tre cantanti sfoggiano tutta la classe dei perfetti italiani con una sola differenza: Ignazio Boschetto e Piero Barone sono tenori, mentre Gianluca Ginoble è baritono.

Nel 2019 il giovane trio pop-opera ha compiuto dieci anni: 10 anni di carriera, 10 anni di complicità. Ebbene sì, sono già passati ben 10 anni da quando Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno formato un gruppo musicale. Quando ancora non si conoscono, partecipano a un talent show televisivo italiano che li renderà famosi nell’industria musicale nel 2009. Da quel momento in poi cominciano ad incantare il pubblico e le giurie di tutto il mondo. La loro fama aumenta ancora di più nel 2015, quando trionfano con la canzone « Grande amore » durante il 65° Festival di Sanremo, la stessa manifestazione canora che ha rivelato, tra gli altri, Eros Ramazzotti e Laura Pausini.

Per celebrare i loro dieci anni di carriera, il gruppo ha pubblicato nel 2019 l’album « The best of 10 years», con cui si è apprestato a dare il via al nuovo tour mondiale, che è partito dal Giappone, ha toccato Europa, Nord e Latin America.

Il concerto nel Principato di Monaco è previsto il 14 agosto all'Opéra Garnier Monte-Carlo. Prenotazioni al +37798063636