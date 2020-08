Ferragosto col folklore nizzardo al Théâtre de Verdure

Nizza avrebbe dovuto vivere, in questi giorni, la Farandole, il Festival del folklore che ha caratterizzato il mese di agosto negli anni passati, invece…la pandemia non fa sconti nemmeno in questo campo.

Le norme di sicurezza, le difficoltà di spostamento (in alcuni casi anche il divieto) da nazioni extra europee hanno indotto all’annullamento della manifestazione, ma la città non si arrende.



Così vi sarà una serata di consolazione, domani sera , giorno di ferragosto , a partire dalle ore 20 al Théâtre de Verdure con tre gruppi folkloristici che, con ingresso libero (e obbligo di mascherina) si esibiranno per sottolineare l’importanza del folklore in un momento di particolare difficoltà per i gruppi, alcuni dei quali rischiano addirittura di scomparire per assenza di fondi e di sostegni dopo un anno praticamente senza esibizioni.