Serata di danza, domani sera al Théàtre de Verdure di Nizza

Seconda serata proposta dal Pôle Nice Théâtre-Arts vivants dedicata alla danza, domani sera domenica 16 agosto 2020, a partire dalle 19,30 al Théàtre de Verdure di Nizza.

Questo il programma



Ore 19,30 Life is Life – De et avec Fabrice Carminati

Dopo una distorsione che lo ha lasciato con una disabilità, Fabrice Carminati si rende improvvisamente conto che la vita può avere un senso e che è "impossibile aiutare se stessi quando si è fortemente alcolizzati". L'autore di questo show cerca di rispondere a e domande esistenziali fondamentali e ci porta in un universo in cui si fondono l'esperienza di un fiorente cinquantenne e una galleria di personaggi deliranti. Fabrice Carminati si imbarca in una ricerca improbabile quanto divertente: la ricerca del senso della vita! Racconta un po' della sua vita, attraverso la sua esperienza e tutta una serie di personaggi stravaganti.

Ispirato ai grandi nomi dell'umorismo anni '80 ed a maestri dell'assurdo, Fabrice Carminati ama definirsi assurdo popolare.

Durata: 1 ora e 15 minuti



Ore 21- Le Sablier – De et avec Lucas Gimello

Perché raccontare sempre la vita di un grande uomo che ha fatto cose belle quando possiamo anche lasciare la parola a un ragazzo poco conosciuto, che non ha fatto nulla di speciale? Questo è il soggetto dello spettacolo ricco di umorismo, che sa offrire momenti di emozione e poesia evidenziando l’arte del mimo, la danza e la musica.

Dalle parole inquietanti di sua madre alla nascita, al suo sogno di cambiare il mondo, all'assenza di suo padre, del teatro o delle sue ansie, Le Sablier è una sorta di libro aperto a chiunque voglia leggere le sue pagine. Questo spettacolo rende omaggio alla spensieratezza infantile che gradualmente si allontana.

Durata: 1 ora e 10 ore



Il Théàtre de Verdure si trova sulla Promenade des Anglais, l’ingresso è libero fin o all’occupazione di tutti i posti disponibili. È obbligatoria la mascherina.