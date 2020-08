Cecilia Bartoli ei Musicisti del Principato di Monaco riprendono le esibizioni

Dal 18 agosto Cecilia Bartoli ei Musicisti del Principato di Monaco iniziano un nuovissimo tour al Ravello Festival.



Dopo l'annullamento, lo scorso marzo, delle loro esibizioni del Conte Ory a Monte-Carlo, del tour di “Farinelli e del suo tempo” in tutta Europa e della loro partecipazione al Festival di Pentecoste di Salisburgo, Cecilia Bartoli e i Musicisti del Principato tornato sui palchi europei. Un ritorno atteso sia dal pubblico che dagli artisti.



Per l'occasione Cecilia Bartoli ha deciso di proporre un nuovissimo programma dal titolo "What Passion can't music raise" con arie ed estratti da opere di Georg Friedrich Handel, Nicola Porpora, Johan Adolph Hasse, Georg Philipp Telemann e Antonio Vivaldi.

Tutte le date su www.opera.mc