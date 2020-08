Divertirsi a teatro (all’aperto) a Nizza, domani e martedì (Foto)

Respirare una boccata di aria fresca divertendosi: è la proposta che avanza il Nice Théâtre-Arts vivants che propone due serate all’aperto.

L’appuntamento è per lunedì 17 e martedì 18 agosto alle 20,30 in Place Saint-Roch per due spettacoli che uniranno bei testi, risate e divertimento

Molière e il suo Tartuffe il lunedì sera, mentre la sera successiva sarà la volta di La Porte à côté de Fabrice Roger Lacan.



Questi gli elementi essenziali dei due spettacoli previsti alle ore 20,30.

Place Saint Roch è servita dalla Ligne 1 del tram.



Tartuffe de Molière

Lunedì 17 agosto 2020 ore 20,30 – 20h30

Mise en scène: Guillaume Morana

Décors: Gladys Busson

Avec: Catherine Grammosenis, Gladys Busson, Cécilia Bompuget, Elliot Trotereau, Audrey Zahri, Frédéric Flipon, Jerome Sieurin, Jonathan Farinot, Alexandre Mastagli, Jean-François Bony.

Production: Cie du Théâtre de l’Impertinent

Durata: 1h20



La Porte à côté de Fabrice Roger Lacan

Martedì 18 agosto 2020 ore 20,30

Avec: Eric Fardeau et Maud Narboni

Lumières: Erik de Saint-Ferréol

Production: Nouez-vous compagnie

Durata:1h35



L’ingresso è gratuito, è obbligatoria la mascherina.