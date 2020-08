L’ Opéra Nice Côte d´Azur presenta il proprio cartellone

Con una lettera, inviata al “grande pubblico”, Bertrand Rossi, direttore generale dell'Opéra Nice Côte d´Azur ha dato il via alla stagione 2020 – 2021 presentando, attraverso le reti sociali e la posta elettronica, oltre ai consueti siti ufficiali, il cartellone della prossima stagione.

L’ intero programma è pubblicato al fondo di questo articolo e dimostra uno sforzo enorme ed un tentativo risoluto di “tornare alla normalità”, almeno per quanto consente la difficile situazione.

Non se lo nasconde Bertrand Rossi: “La crisi sanitaria che abbiamo vissuto ci ha portato a rivedere i nostri obiettivi per la stagione 2020-2021 e le nostre modalità operative. Abbiamo dovuto adattare, ripensare gli spettacoli e persino inventare nuovi format, come tutti gli eventi che offriamo fuori le mura per il periodo estivo.

Adesso è il momento di ritrovarci per la prossima stagione e riaprire le porte di casa nostra”.

Così giunge l’annuncio dell’apertura delle iscrizioni per la stagione 2020/2021: abbonamenti e biglietti saranno in vendita allo sportello dal 25 agosto al 16 ottobre, su appuntamento, al numero 04 92 17 40 79 (con collocamento prioritario per i rinnovi fino all'11 settembre).

È inoltre possibile farlo attraverso internet:

In ogni caso, per ottemperare alle misure di allontanamento fisico ancora in vigore in sede, sarà ridotto il numero di posti venduti in attesa dei provvedimenti che verranno indicati a settembre.

